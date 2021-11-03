Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 13:00 мск. Фриц — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц в прошлом месяце классно провел оба турнира, в которых принимал участие. В середине октября американец дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Тейлор одержал просто крутейшие победы над Маттео Берреттини, Янником Синнером и Александром Зверевым, но в шаге от финала уступил Николозу Басилашвили. Но в любом случае, это был классный турнир для 26-й ракетки мира.

А в Санкт-Петербурге Фриц добрался до финала. В решающем матче 24-летний теннисист проиграл хорвату Марину Чиличу.

Очевидно, что Фриц сейчас находится в отличной форме и показывает, возможно, даже лучший теннис в карьере.

Рублев

А вот у Рублева в последнее время сплошные неудачи. Все началось еще на US Open, где россиянин вылетел после третьего раунда, не сумев обыграть Фрэнсиса Тиафо.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Андрей уже во втором матче неожиданно проиграл Томми Полу.

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Но еще больше удивил результат на Кубке Кремля. В первой же игре Рублев уступил французу Адриану Маннарино.

В Санкт-Петербурге Рублев начал с победы над Ильей Ивашко, но потом проиграл Ботику ван де Зандшульпу.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 3.15, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.38.

Коэффициент на Рублева существенно занижен. Фриц совсем недавно абсолютно на равных играл даже против таких топов, как Зверев и Берреттини. То же самое будет и в предстоящем матче.

Ставка — победа Фрица за 3.15. Странно, почему букмекеры не верят в американца в этом матче. Тем более у Рублева сейчас спад, видно, что он конкретно вымотался после изнурительного сезона.