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    Маррей снова выиграет у Алькараса?

    Маррей — Алькарас. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Вене 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Алькарас
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором круге турнира в Вене. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Маррей — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей в первый день турнира подтвердил, что с каждым днем играет все лучше и лучше. В стартовом раунде бывшая первая ракетка мира одержал победу над Хубертом Хуркачем.

    Тяжелейший матч (почти трехчасовой), в котором Энди пришлось провести на корте три сета. При этом в решающей партии он уступал с брейком, но в итоге отыгрался и завершил встречу в свою пользу.

    И это была первая победа Маррея над игроком топ-10 с августа 2020 года. Примечательно также, что ранее в этом сезоне британец дважды проигрывал Хуркачу, но на этот раз оказался лучше.

    «С каждым матчем я чуть лучше двигаюсь. Мое движение во многом строится на прогнозировании действий соперника, а когда играешь мало матчей — как я в последние годы, — не так хорошо читаешь игру. Теперь я чуть раньше вижу мяч и быстрее реагирую, а значит — начну тащить больше мячей». Важные слова Маррея после встречи в Хуркачем.

    Алькарас

    Алькарас тем временем в первом круге выиграл у Дэна Эванса. Напряженный матч, но для победы испанцу все равно оказалось достаточно двух сетов.

    18-летний талант, как обычно, допускал немало ошибок, но за счет классной игры на приеме все равно возвращал себе преимущество.

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    Ну и очевидно, что сейчас уже Карлоса не беспокоит полученная на US Open травма бедра, из-за которой ему пришлось пропустить несколько турниров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. На Маррея можно поставить за 1.82, а на Алькараса — за 2.03.

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    Две недели назад Энди обыграл Карлоса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Испанец тогда взял первый сет, но британец в итоге сделал камбэк. Да, сейчас Маррей способен даже на такое даже с металлическим тазобедренным суставом.

    Скорее всего, теннисистам снова не хватит двух сетов. На исход же в данном случае ставить опасно, поскольку оба находятся в хорошей форме — шансы действительно 50 на 50.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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    Маррей — Алькарас: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на теннис. Маррей снова выиграет у Алькараса?
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