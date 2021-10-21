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    Кудерметова возьмет реванш у Халеп?

    Кудерметова — Халеп. Прогноз (к. 1.76) и ставки на Кубок Кремля 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Халеп
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против румынки Симоны Халеп во втором круге Кубка Кремля. Матч пройдет 21 октября в Москве, начало — в 18:30 мск. Кудерметова — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова в первом круге одержала победу над Оксаной Селехметьевой. Матч, как ни странно, получился непростым, несмотря на то, что 18-летняя соперница находится за пределами второй сотни рейтинга.

    Вероника проиграла первый сет, второй чудом взяла на тай-брейке, а в решающем кое-как дожала неопытную соотечественницу.

    В Индиан-Уэллсе Кудерметова уверенно обыграла Людмилу Самсонову, но уже в следующем матче уступила Иге Швентек, взяв при этом лишь один гейм.

    За последние почти пять месяцев Кудерметова смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Чикаго, где в итоге дошла до четвертьфинала.

    Халеп

    Халеп тем временем тоже пришлось начинать с первого круга. В стартовом матче бывшая первая ракетка мира разгромила Анастасию Потапову. Россиянка взяла лишь пять геймов.

    Несмотря на то, что у румынки в последнее время было не очень много игровой практики, матч она провела очень уверенной. В первую очередь, благодаря очень качественной игре на собственной подаче.

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    После US Open, где она проиграла в четвертом круге Элине Свитолиной, Халеп сыграла только на турнире в Индиан-Уэллсе. После победы над Мартой Костюк Симона уступила белоруске Александре Саснович.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.87, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.44.

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    В начале года Симона легко обыграла Веронику на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка тогда взяла лишь четыре гейма.

    На этот раз румынке, скорее всего, будет посложнее. После травмы ей пока сложно стабильно играть на высоком уровне, что подтвердил недавний матч против Саснович.

    Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.76.

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    Кудерметова — Халеп: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на теннис. Кудерметова возьмет реванш у Халеп?
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