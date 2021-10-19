Потапова
Потапова в конце прошлого месяца выиграла два матча на турнире в Нур-Султане. В четвертьфинале россиянка проиграла шведке Ребекке Петерсон. Но результат в любом случае достойный.
Особенно есть учесть, что это всего лишь четвертый случай в текущем сезоне, когда Анастасия выиграла больше двух матчей на уровне основной сетки WTA в рамках одного турнира.
В чешской Остраве Потапова прошла через сложную квалификацию, выиграла в первом круге у Каролин Гарсии, но после этого уступила Петре Квитовой. Правда, встрече с бывшей первой ракеткой сложно назвать провальной, все-таки россиянка смогла взять один сет.
На US Open Потапова в первом круге уступила Джессике Пегуле, а в Люксембурге сразу же проиграла Ализе Корне.
Халеп
Халеп после US Open пропустила несколько турниров, но это было связано не с травмами. В середине прошлого месяца бывшая первая ракетка мира вышла замуж, ее избранником стал румынский миллиардер Тони Юруц.
В октябре Симона уже успела сыграть в Индиан-Уэллсе. В первом матче она обыграла украинку Марту Костюк, но уже в следующем матче уступила белоруске Александре Соснович.
На US Open Халеп прошла три круга, что в ее текущей ситуации не такой уж и плохой результат. Как известно, в этом году румынскую теннисистку постоянно беспокоят травмы.
Халеп выигрывала Кубок Кремля в 2013 году.
Прогноз и ставка
На Потапову в этом матче можно поставить за 3.66, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.30.
Ранее в этом сезоне Анастасия уступила Симоне на турнире в Мельбурне. Несмотря на поражение, россиянка тогда выглядела очень достойно.
И сейчас, скорее всего, Потапова тоже заставит побегать экс-первую ракетку мира.
Ставка — Потапова выиграет хотя бы один сет за 1.96. Сейчас Халеп не так опасна, как раньше.