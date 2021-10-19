Россиянка Анастасия Потапова сыграет против румынки Симоны Халеп в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Потапова — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Потапова в конце прошлого месяца выиграла два матча на турнире в Нур-Султане. В четвертьфинале россиянка проиграла шведке Ребекке Петерсон. Но результат в любом случае достойный.

Особенно есть учесть, что это всего лишь четвертый случай в текущем сезоне, когда Анастасия выиграла больше двух матчей на уровне основной сетки WTA в рамках одного турнира.

В чешской Остраве Потапова прошла через сложную квалификацию, выиграла в первом круге у Каролин Гарсии, но после этого уступила Петре Квитовой. Правда, встрече с бывшей первой ракеткой сложно назвать провальной, все-таки россиянка смогла взять один сет.

На US Open Потапова в первом круге уступила Джессике Пегуле, а в Люксембурге сразу же проиграла Ализе Корне.

Халеп

Халеп после US Open пропустила несколько турниров, но это было связано не с травмами. В середине прошлого месяца бывшая первая ракетка мира вышла замуж, ее избранником стал румынский миллиардер Тони Юруц.

В октябре Симона уже успела сыграть в Индиан-Уэллсе. В первом матче она обыграла украинку Марту Костюк, но уже в следующем матче уступила белоруске Александре Соснович.

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На US Open Халеп прошла три круга, что в ее текущей ситуации не такой уж и плохой результат. Как известно, в этом году румынскую теннисистку постоянно беспокоят травмы.

Халеп выигрывала Кубок Кремля в 2013 году.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 3.66, победу Халеп букмекеры предлагают за 1.30.

Ранее в этом сезоне Анастасия уступила Симоне на турнире в Мельбурне. Несмотря на поражение, россиянка тогда выглядела очень достойно.

И сейчас, скорее всего, Потапова тоже заставит побегать экс-первую ракетку мира.

Ставка — Потапова выиграет хотя бы один сет за 1.96. Сейчас Халеп не так опасна, как раньше.