Александрова
Александрова месяц назад не смогла пройти квалификацию в чешской Остраве, после чего решила сделать паузу.
У Екатерины были неплохие результаты в начале года, но вторую половину сезона она проводит откровенно слабо.
Последний раз больше одного матча в рамках турнира российская теннисистка выигрывала еще в середине июня в Берлине. После этого Александрова доходила в лучшем случае до второго круга.
В 2019 году Александрова добралась на Кубке Кремля до четвертьфинала.
Жабер
Тем временем Жабер на днях проиграла Пауле Бадосе на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Это было уже в полуфинале. Отличный результат, но теннисистку из Туниса он разочаровал, поскольку теперь ей будет сложнее попасть на итоговый турнир WTA.
В Индиан-Уэллсе Онс выиграла у Анастасии Севастовой, Даниэль Коллинс, Анны Калинской и Анетт Контавейт. Более чем достойный список.
Перед этим же Жабер дошла до финала в Чикаго. В решающем матче она уступила испанке Гарбин Мугурусе.
В 2018 году Жабер дошла на турнире в Москве до финала, где проиграла Дарье Касаткиной.
Прогноз и ставка
На Александрову в этом матче можно поставить за 3.26, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.36.
Интересно, что пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Александровой. Но тут важно отметить, что последний раз они встречались еще в 2018 году. Жабер с тех пор очень серьезно прибавила.
И все же в предстоящем матче у Александровой будет возможность побороться за выход в следующий раунд. Дело в том, что Жабер придется играть почти сразу после длительного перелета из США. Ну и турнир в Индиан-Уэллс действительно забрал у нее немало сил, в том числе эмоциональных. Теннисистка из Туниса честно призналась, что очень надеялась попасть в число четырех сеяных и начать сразу со второго круга, но в итоге она получила пятый номер посева.
Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.81.