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    Воспользуется ли Александрова усталостью Жабер?

    Александрова — Жабер. Прогноз (к. 1.81) и ставки на Кубок Кремля 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Жабер
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    Екатерина Александров
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Онс Жабер из Туниса в первом круге Кубке Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Александрова — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александрова месяц назад не смогла пройти квалификацию в чешской Остраве, после чего решила сделать паузу.

    У Екатерины были неплохие результаты в начале года, но вторую половину сезона она проводит откровенно слабо.

    Последний раз больше одного матча в рамках турнира российская теннисистка выигрывала еще в середине июня в Берлине. После этого Александрова доходила в лучшем случае до второго круга.

    В 2019 году Александрова добралась на Кубке Кремля до четвертьфинала.

    Жабер

    Тем временем Жабер на днях проиграла Пауле Бадосе на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Это было уже в полуфинале. Отличный результат, но теннисистку из Туниса он разочаровал, поскольку теперь ей будет сложнее попасть на итоговый турнир WTA.

    В Индиан-Уэллсе Онс выиграла у Анастасии Севастовой, Даниэль Коллинс, Анны Калинской и Анетт Контавейт. Более чем достойный список.

    Перед этим же Жабер дошла до финала в Чикаго. В решающем матче она уступила испанке Гарбин Мугурусе.

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    В 2018 году Жабер дошла на турнире в Москве до финала, где проиграла Дарье Касаткиной.

    Прогноз и ставка

    На Александрову в этом матче можно поставить за 3.26, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.36.

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    Интересно, что пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Александровой. Но тут важно отметить, что последний раз они встречались еще в 2018 году. Жабер с тех пор очень серьезно прибавила.

    И все же в предстоящем матче у Александровой будет возможность побороться за выход в следующий раунд. Дело в том, что Жабер придется играть почти сразу после длительного перелета из США. Ну и турнир в Индиан-Уэллс действительно забрал у нее немало сил, в том числе эмоциональных. Теннисистка из Туниса честно призналась, что очень надеялась попасть в число четырех сеяных и начать сразу со второго круга, но в итоге она получила пятый номер посева.

    Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.81.

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    Александрова — Жабер: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на теннис. Воспользуется ли Александрова усталостью Жабер?
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