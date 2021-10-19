Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Онс Жабер из Туниса в первом круге Кубке Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Александрова — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Александрова месяц назад не смогла пройти квалификацию в чешской Остраве, после чего решила сделать паузу.

У Екатерины были неплохие результаты в начале года, но вторую половину сезона она проводит откровенно слабо.

Последний раз больше одного матча в рамках турнира российская теннисистка выигрывала еще в середине июня в Берлине. После этого Александрова доходила в лучшем случае до второго круга.

В 2019 году Александрова добралась на Кубке Кремля до четвертьфинала.

Жабер

Тем временем Жабер на днях проиграла Пауле Бадосе на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Это было уже в полуфинале. Отличный результат, но теннисистку из Туниса он разочаровал, поскольку теперь ей будет сложнее попасть на итоговый турнир WTA.

В Индиан-Уэллсе Онс выиграла у Анастасии Севастовой, Даниэль Коллинс, Анны Калинской и Анетт Контавейт. Более чем достойный список.

Перед этим же Жабер дошла до финала в Чикаго. В решающем матче она уступила испанке Гарбин Мугурусе.

Все прогнозы на теннис

В 2018 году Жабер дошла на турнире в Москве до финала, где проиграла Дарье Касаткиной.

Прогноз и ставка

На Александрову в этом матче можно поставить за 3.26, победу Жабер букмекеры предлагают за 1.36.

Интересно, что пять из шести предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Александровой. Но тут важно отметить, что последний раз они встречались еще в 2018 году. Жабер с тех пор очень серьезно прибавила.

И все же в предстоящем матче у Александровой будет возможность побороться за выход в следующий раунд. Дело в том, что Жабер придется играть почти сразу после длительного перелета из США. Ну и турнир в Индиан-Уэллс действительно забрал у нее немало сил, в том числе эмоциональных. Теннисистка из Туниса честно призналась, что очень надеялась попасть в число четырех сеяных и начать сразу со второго круга, но в итоге она получила пятый номер посева.

Ставка — Александрова выиграет хотя бы один сет за 1.81.