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    Сможет ли Маррей пройти первый круг в Индиан-Уэллсе?

    Маррей — Маннарино. Прогноз (к. 1.88) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Маннарино
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 7 октября, начало — в 18:00 мск. Маррей — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей, несмотря на все усилий, по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-100. Это, безусловно, проблема, поскольку сейчас у него нет возможности напрямую попадать в основную сетку крупных турниров. В Индиан-Уэллсе британец получил wild card.

    На прошлой неделе Энди выиграл один матч на турнире в Сан-Диего. Бывшая первая ракетка мира обыграл Дениса Кудлу, после чего уступил Касперу Рууду. Матч против норвежца прошел в борьбе, но побеждать игроков из топ-20 Маррею пока тяжело.

    Чуть лучше Маррей выступил во французском Метце, где дошел до четвертьфинала. Там его остановил Хуберт Хуркач. Но при этом Энди удалось обыграть Вашека Поспишила и Уго Умбера, что в его ситуации серьезное достижение.

    Маннарино

    Тем временем Маннарино после неприятной травмы на Уимблдоне провел всего лишь три матча.

    В конце августа французский теннисист обыграл соотечественника Пьера-Юго Эрбера в стартовом раунда Открытого чемпионата США. Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса. В матче с греком Адриан взял один сет.

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    На турнире в Софие Маннарино в первом круге потерпел поражение от итальянца Джанлуки Маджера, который, как правило, опасен только на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.33, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.44.

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    Скорее всего, в предстоящем матче у Энди не будет проблем, соперник находится явно не в лучшей форме, если судить по его недавней игре против Маджера.

    Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.88. Британцу важно выиграть в двух партиях, чтобы сэкономить силы на следующий раунд, в котором ему, возможно, придется играть против испанского супер таланта Карлоса Алькараса.

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    Маррей — Маннарино: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей пройти первый круг в Индиан-Уэллсе?
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