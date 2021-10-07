Британец Энди Маррей сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 7 октября, начало — в 18:00 мск. Маррей — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Маррей, несмотря на все усилий, по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-100. Это, безусловно, проблема, поскольку сейчас у него нет возможности напрямую попадать в основную сетку крупных турниров. В Индиан-Уэллсе британец получил wild card.

На прошлой неделе Энди выиграл один матч на турнире в Сан-Диего. Бывшая первая ракетка мира обыграл Дениса Кудлу, после чего уступил Касперу Рууду. Матч против норвежца прошел в борьбе, но побеждать игроков из топ-20 Маррею пока тяжело.

Чуть лучше Маррей выступил во французском Метце, где дошел до четвертьфинала. Там его остановил Хуберт Хуркач. Но при этом Энди удалось обыграть Вашека Поспишила и Уго Умбера, что в его ситуации серьезное достижение.

Маннарино

Тем временем Маннарино после неприятной травмы на Уимблдоне провел всего лишь три матча.

В конце августа французский теннисист обыграл соотечественника Пьера-Юго Эрбера в стартовом раунда Открытого чемпионата США. Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса. В матче с греком Адриан взял один сет.

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На турнире в Софие Маннарино в первом круге потерпел поражение от итальянца Джанлуки Маджера, который, как правило, опасен только на грунте.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.33, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.44.

Скорее всего, в предстоящем матче у Энди не будет проблем, соперник находится явно не в лучшей форме, если судить по его недавней игре против Маджера.

Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.88. Британцу важно выиграть в двух партиях, чтобы сэкономить силы на следующий раунд, в котором ему, возможно, придется играть против испанского супер таланта Карлоса Алькараса.