Россиянка Дарья Касаткина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Вондроушова — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вондроушова

Вондроушова — еще одна теннисистка из Чехии, которая в ближайшее время, скорее всего будет штурмовать сначала топ-20, а потом и топ-10.

В конце июля Маркета дошла до финала олимпийского турнира. В решающем матче она уступила в трех сетах Белинде Бенчич, но результат все равно впечатлил.

А еще больше впечатлила игра Вондроушовой в некоторых матчах. В третьем круге 22-летняя теннисистка разгромила Наоми Осаку, а в полуфинале — Элину Свитолину.

После этого Маркета провела два турнира. В Цинциннати уже в первом круге ей пришлось играть против Бенчич, и швейцарка снова оказалась лучше. Но тут, по всей видимости, ключевую роль сыграл психологический момент. В Чикаго чешка проиграла в четвертьфинале Ализе Корне.

А в Нью-Йорке Вондроушова стартовала с уверенной победы над Еленой-Габриэлой Рузе — 7:5, 6:0.

Касаткина

Тем временем Касаткина тоже на удивление легко прошла первый круг. Тот случай, когда за Дарью вообще не пришлось волноваться.

В стартовом матче россиянка всего лишь за час разгромила Цветану Пиронкову — 6:2, 6:1.

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Несмотря на то, что Касаткина считалась фаворитом, результат все равно удивил, учитывая то, как она выглядела в недавних матчах. На этот раз Дарья играла почти без ошибок.

Касаткина вышла во второй раунд US Open впервые с 2018 года.

Прогноз и ставка

На Вондроушову в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.77, а на победу Касаткиной — за 2.10.

Дарья побеждала чешскую теннисистку на Ролан Гаррос в 2017 году. Но после этого две встречи завершились в пользу Вондроушовой. При этом в единственном их матче на харде Маркета отдала россиянке лишь три гейма.

У Вондроушовой очень специфический стиль игры, она любит постоянно укорачивать, менять темп, и для Касаткиной это, скорее всего, станет проблемой.

Ставка — победа Вонлроушовой за 1.77.