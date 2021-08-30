Рублев
Рублев как раз незадолго до старта US Open провел свой лучший турнир этим летом. Андрей дошел до финала на «Мастерсе» в Цинциннати.
Ранее россиянин уже играл в решающих матчах на турнирах такого уровня, но этот успех все равно особенный. По одной простой причине: в полуфинале
В финале, правда, Рублев без шансов уступил Александру Звереву. И в какой-то момент даже показалось, что соперник на данный момент играет просто значительно лучше.
Сложно сказать, как сложится для Рублева US Open, но при удачном стечении обстоятельств он вполне может добраться и до полуфинала.
Карлович
Карловичу в конце февраля исполнилось уже
Именно подача помогла ему помогла ему преодолеть квалификацию в Нью-Йорке. Сразу в основную сетку хорват не попадал, поскольку в рейтинге он на данный момент 223-й.
И тем не менее Карлович выиграл у серба Николы Милоевича, боливийца Уго Дельена и японца Ючи Сугиты. В общей сложности Иво выполнил 66 подач навылет.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что у Рублева не будет проблем в предстоящем мачте. Но, если что, на победу Карловича можно поставить за 11.00.
Как показали матчи против Джона Изнера, Андрей не очень любит играть против подаванов. Американцу он в этом сезоне проиграл дважды. Но с другой стороны, сравнивать Изнера и Карловича просто смешно.
Иво, возможно, более-менее будет держаться в первом сете, но на весь матч сил у него явно не хватит. Как ни крути, а возраст уже не тот.
Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-6,5) за 1.99.