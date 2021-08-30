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    Карлович замучает Рублева своими эйсами?

    Рублев — Карлович. Прогноз (к. 1.99) и ставки на US Open 30 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Карлович
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против хорвата Иво Карловича в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Рублев — Карлович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев как раз незадолго до старта US Open провел свой лучший турнир этим летом. Андрей дошел до финала на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Ранее россиянин уже играл в решающих матчах на турнирах такого уровня, но этот успех все равно особенный. По одной простой причине: в полуфинале Рублев обыграл Даниила Медведева. До этого у Андрея была серия поражений в матчах с Медведевым, и на этот раз в него тоже никто не верил. Но случилось почти невозможное: после провала в первом сете Рублев в итоге сделал эффектный камбэк. В эмоциональном плане это был очень важный успех.

    В финале, правда, Рублев без шансов уступил Александру Звереву. И в какой-то момент даже показалось, что соперник на данный момент играет просто значительно лучше.

    Сложно сказать, как сложится для Рублева US Open, но при удачном стечении обстоятельств он вполне может добраться и до полуфинала.

    Карлович

    Карловичу в конце февраля исполнилось уже 42 года, но он все равно продолжает выступать, пусть и не так часто, как раньше. Разумеется, дело в специфическом стиле игры: теннис Иво держится на мощнейшей подаче.

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    Именно подача помогла ему помогла ему преодолеть квалификацию в Нью-Йорке. Сразу в основную сетку хорват не попадал, поскольку в рейтинге он на данный момент 223-й.

    И тем не менее Карлович выиграл у серба Николы Милоевича, боливийца Уго Дельена и японца Ючи Сугиты. В общей сложности Иво выполнил 66 подач навылет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у Рублева не будет проблем в предстоящем мачте. Но, если что, на победу Карловича можно поставить за 11.00.

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    Как показали матчи против Джона Изнера, Андрей не очень любит играть против подаванов. Американцу он в этом сезоне проиграл дважды. Но с другой стороны, сравнивать Изнера и Карловича просто смешно.

    Иво, возможно, более-менее будет держаться в первом сете, но на весь матч сил у него явно не хватит. Как ни крути, а возраст уже не тот.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-6,5) за 1.99.

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    Рублев — Карлович: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.08.2021. Прогнозы на теннис. Карлович замучает Рублева своими эйсами?
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