Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Иги Швентек из Польши во втором круге на турнире в Истбурне (Великобритания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Касаткина — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

На прошлой неделе Касаткина неожиданно дошла до финала на турнире в Бирмингеме. Но, к сожалению, взять третий в сезоне титул не удалось.

В решающем матче Дарья проиграла Онс Жабер — 5:7, 4:6. Но для первого в этом году турнира на траве выступление, безусловно, получилось очень удачным.

В Истбурне первой соперницей Касаткиной стала Вера Звонарева. Первый сет Дарья выиграла 7:5, а во втором при счете 2:2 36-летняя соперница из-за травмы отказалась от продолжения матча.

Лучший результат Касаткиной в Истбурне — четвертьфинал в 2018 году.

Швентек

Тем временем Швентек на этой неделе провела первый матч после «Ролан Гаррос».

В Париже, как известно, польская теннисистка сенсационно проиграла в четвертьфинале Марии Саккари, прервав на французском мэйджоре свою невероятную серию из 11 побед.

В первом круге в Истбурне Ига не без труда выиграла у Хизер Уотсон — 6:3, 6:7, 7:5.

Все прогнозы на теннис

Интересно, что для Швентек это был всего лишь четвертый матч в карьере на траве на уровне WTA.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче поставить за 2.55, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.54.

На траве играть против Иги будет, однозначно, не так сложно, как на грунте или харде. Так что не исключено, что россиянка снова порадует.

Но также очень вероятно, что девушкам потребуется третья партия.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.90. На траве это может случиться абсолютно в любом матче.