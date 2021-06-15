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    Федерер начнет турнир в Галле с крупной победы?

    Ивашко — Федерер. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Галле 14 июня 2021 года

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    Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер сыграет против белоруса Ильи Ивашко в первом круге на турнире в Галле (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:00 мск. Ивашко — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ивашко

    Ивашко начал травяной сезон на прошлой неделе на турнире в немецком Штутгарте. Белорус не прошел квалификацию, уступив в решающем раунде отбора Джеймсу Даквторту, но потом для него все-таки освободилось место в основной сетке.

    Правда, уже в первом круге Илья потерпел поражение от Петера Гойовчика.

    В Галле Ивашко тоже пришлось играть в квалификации. И здесь его соперником снова стал Дакворт. Белорус легко отдал первый сет, но потом сделал эффектный камбэк. Решающую партию 90-я ракетка мира забрал со счетом 6:0.

    В этом году лучшим результатом Ивашко пока что остается выход в полуфинал на грунтовом турнире в Мюнхене.

    Федерер

    Турнир в Галле — один из самых любимых у Федерера. Здесь он побеждал десять раз. Последний на данный момент титул в Галле швейцарец взял в 2019 году.

    Судя по тому, как Роджер провел «Ролан Гаррос», сейчас уже можно говорить, что ему удалось набрать оптимальную форму.

    В Париже Федерер уверенно прошел три раунда, но потом снялся, чтобы сохранить силы на предстоящие турниры на траве. Главная цель экс-первой ракетки мира — Уимблдон.

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    «На траве я всегда сразу же хорошо себя чувствую — автоматически», — сказал Федерер о своем состоянии перед стартом турнира в Галле.

    Прогноз и ставка

    На Ивашко в этом матче можно поставить за 4.95, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.19.

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    Даже в свои 39 лет Федерер по-прежнему легко обыгрывает соперников, которые находятся в рейтинге за пределами топ-20.

    Ну а на траве у Ивашко точно нет шансов против Роджера.

    Ставка — победа Федерера с форой по геймам (-4,0) за 1.94.

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