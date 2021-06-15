Швейцарец Роджер Федерер сыграет против белоруса Ильи Ивашко в первом круге на турнире в Галле (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:00 мск. Ивашко — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Ивашко начал травяной сезон на прошлой неделе на турнире в немецком Штутгарте. Белорус не прошел квалификацию, уступив в решающем раунде отбора Джеймсу Даквторту, но потом для него все-таки освободилось место в основной сетке.

Правда, уже в первом круге Илья потерпел поражение от Петера Гойовчика.

В Галле Ивашко тоже пришлось играть в квалификации. И здесь его соперником снова стал Дакворт. Белорус легко отдал первый сет, но потом сделал эффектный камбэк. Решающую партию 90-я ракетка мира забрал со счетом 6:0.

В этом году лучшим результатом Ивашко пока что остается выход в полуфинал на грунтовом турнире в Мюнхене.

Федерер

Турнир в Галле — один из самых любимых у Федерера. Здесь он побеждал десять раз. Последний на данный момент титул в Галле швейцарец взял в 2019 году.

Судя по тому, как Роджер провел «Ролан Гаррос», сейчас уже можно говорить, что ему удалось набрать оптимальную форму.

В Париже Федерер уверенно прошел три раунда, но потом снялся, чтобы сохранить силы на предстоящие турниры на траве. Главная цель экс-первой ракетки мира — Уимблдон.

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«На траве я всегда сразу же хорошо себя чувствую — автоматически», — сказал Федерер о своем состоянии перед стартом турнира в Галле.

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 4.95, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.19.

Даже в свои 39 лет Федерер по-прежнему легко обыгрывает соперников, которые находятся в рейтинге за пределами топ-20.

Ну а на траве у Ивашко точно нет шансов против Роджера.

Ставка — победа Федерера с форой по геймам (-4,0) за 1.94.