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    У Джоковича снова будут проблемы в матче с итальянцем?

    Джокович — Берреттини. Прогноз (к. 1.93) и ставки на «Ролан Гаррос» 9 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Берреттини
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 9 июня в Париже, начало — в 21:00 мск. Джокович — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    В это непросто поверить, но Джокович чудом вышел в четвертьфинал. В четвертом круге первая ракетка мира одержал волевую победу над Лоренцо Музетти.

    Новаку повезло, это очевидно. Итальянец выиграл первые два сета, но потом получил травму, которая и помогла сербу.

    Третий сет Джокович взял со счетом 6:1, в четвертом было 6:0, а по ходу пятого итальянец снялся. Лоренцо банально не хватило сил на матч с таким соперником. Первые сеты продолжались в общей сложности больше двух часов, и они изрядно вымотали 19-летнего теннисиста.

    Этот матч, по всей видимости, взбодрит Джоковича, который перед этим прошел три раунда, практически не напрягаясь.

    Берреттини

    Тем временем Берреттини в четвертом круге даже не пришлось выходить на корт. Роджер Федерер, с которым должен был встретиться итальянец, решил сняться с турнира, опасаясь за свое физическое состояние. В общем, тоже повезло.

    Перед этим же Маттео отдал соперникам лишь один сет. В первом круге ему понадобилась четвертая партия в игре с японцем Таро Даниэлем.

    Во втором раунде Берреттини легко выиграл у аргентинца Федерико Кории, а в третьем — у южнокорейца Квон Сун Ву.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Берреттини впервые в карьере дошел на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.23, победу Берреттини букмекеры предлагают за 4.60.

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    В единственном матче между этими теннисистами, который состоялся два года назад, Новак одержал над итальянцем разгромную победу.

    Сейчас же сербу вряд ли стоит рассчитывать на легкий матч. На харде он все таки значительно уязвимее, чем на харде.

    Ставка — Берреттини выиграет хотя бы один сет за 1.70.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 3,5 за 1.93.

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