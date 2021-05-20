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    Циципас выиграет у Пола в двух сетах?

    Пол — Циципас. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Лионе 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Томми Пола во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 20 мая, начало — в 14:30 мск. Пол — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Пол вполне неплохо проводит грунтовую часть сезона, учитывая, что это не совсем его покрытие. Как и любому американцу, ему комфортнее на харде.

    Тем не менее Томми, например, удалось преодолеть первый круг в Монте-Карло и Мадриде. При этом на испанском «Мастерсе» 53-я ракетка мира едва не остановил Андрея Рублева. Россиянин с трудом дожал соперника в третьем сете.

    В Риме Пол прошел квалификацию, но в первом круге основной сетки уступил Роберто Баутисте-Агуту.

    В Лионе 24-летний американец стартовал с уверенной победы над Жо-Вильфридом Тсонга — 6:3, 6:3.

    Циципас

    Несмотря на очень насыщенный график и большое количество матчей, Циципас решил заглянуть и в Лион.

    На прошлой неделе Стефанос дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме, где в невероятном матче уступил Новаку Джоковичу. Из-за дождя их противостояние растянулось на два дня, и это очень помогло сербу, который проиграл первый сет и уступал во втором, но после отдыха смог сделать камбэк.

    А перед этим в Мадриде Циципас впервые в сезоне проиграл раньше четвертьфинала. Грек в матче третьего круга уступил в двух сетах Касперу Рууду. Но это не такая уж и сенсация, норвежец очень хорошо играет на грунте.

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    Главным же успехом Циципаса пока что остается победа на «Мастерсе» в Монте-Карло, а также выход в финал турнира в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче букмекеры предлагают поставить за 5.60, а на победу Циципаса — за 1.16.

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    В 2019 году Стефанос уверенно выиграл у Томми на турнире в Вашингтоне. С тех пор они не встречались, но очевидно, что американцу будет сложно рассчитывать на реванш. В лице Циципаса мы сейчас видим одного из главных фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос».

    Ставка — победа Циципаса в двух сетах за 1.55.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Циципаса с форой по геймам (-5,0) за 1.80.

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