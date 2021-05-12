Синнер
Синнер стартовал в Риме с уверенной победы над французом Уго Эмбером. Как и ожидалось, Яннику хватило двух сетов — 6:2, 6:4.
На прошлой неделе 19-летний теннисист не лучшим образов выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Несмотря на возраст, от Янника уже сейчас ждут серьезных результатов.
Поэтому его поражение от Алексея Попырина во втором круге стало в каком-то смысле даже разочарованием.
Лучший результат на грунте Синнер показал в Барселоне, где дошел до полуфинала. В 1/4 финала итальянец уверенно выиграл у Андрея Рублева, после чего уступил Стефаносу Циципасу.
Надаль
Не лучшим образом прошла прошлая неделя и для Надаля. Испанец сошел с дистанции в Мадриде после четвертьфинала.
Рафа не справился с Александром Зверевым. Хотя начало матча было полностью за ним. Испанец быстро повел с брейком, но в итоге отдал и первый сет, и второй.
Успешным для Надаля пока что стал лишь турнир в Барселоне. Там у него тоже были проблем, и, как ни странно, в первых раундах, но ему все же удалось дойти до финала и взять титул. В решающем матче «Грунтовый король» победил Циципаса.
В Монте-Карло Надаль тоже вылетел после четвертьфинала, проиграв Андрею Рублеву.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 4.15, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.25.
Яннику, конечно, капитально не везет с соперниками. В Монте-Карло ему уже во втором круге пришлось играть с Новаком Джоковичем, в Барселоне была встреча с Рублевым и Циципасом, а сейчас его ждет неугомонный Надаль.
Прошлой осенью Рафа обыграл Синнера в четвертьфинале «Ролан Гаррос». В первых двух сетах была борьба, а в третьем итальянец взял лишь один гейм.
Ставка — победа Надаля в двух сетах за 1.72. Все-таки Синнеру очень часто не хватает в таких матчах именно опыта. Никто не ставить под сомнение его талант, но этого далеко не всегда достаточно.