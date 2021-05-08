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    Рууд впервые выйдет в финал «Мастерса»?

    Рууд — Берреттини. Прогноз (к. 1.90) и ставки на турнир в Мадриде 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Берреттини
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Маттео Берреттини в полуфинале на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 8 мая, начало — в 22:00 мск. Рууд — Берреттини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Рууд проводит один из лучших турниров в карьере. Пока что на текущем «Мастерсе» норвежец не отдал ни одного сета.

    Каспер стартовал с уверенной победы над Феликсом Оже-Альяссимом, после чего выиграл у японца Есихито Нисиоки.

    А в третьем круге Рууд стал автором одной из главных сенсаций. 22-я ракетка мира выиграл у Стефаноса Циципаса — 7:6, 6:4. Это была его первая победа над соперником из топ-5. Сложно поверить, но за всю игру против Циципаса на подаче Рууда ни разу не было «меньше».

    В четвертьфинале норвежский теннисист выиграл у Александра Бублика. Первый сет прошел в борьбе, а во втором Рууд позволил сопернику выиграть лишь один гейм.

    Берреттини

    Берреттини в четвертьфинале провел удивительный матч против Кристиана Гарина, который наверное до сих пор не может понять, как умудрился проиграть.

    Маттео уступал 5:7, 1:3, но после этого взял 11 геймов подряд — и победил.

    Третий сет итальянец закрыл со счетом 6:0.

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    Берреттини, победивший в конце апреля на турнире в Белграде, второй раз в карьере сыграет в полуфинале «Мастерса».

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.70, а на победу Берреттини — за 2.26.

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    Рууд ранее дважды обыгрывал Берреттини на грунте. В 2019 году норвежец победил итальянца на «Ролан Гаррос», а в 2020-м — на «Мастерсе» в Риме. Еще в одном матче, который состоялся на US Open-2020, выиграл Берреттини.

    Исходя из того, как Рууд играл на этой неделе с Циципасом, он, скорее всего, справится и с Берреттини. Норвежец действительно очень круто играет. То же самое можно сказать и про итальянца, но наши симпатии все же на стороне Каспера.

    Ставка — победа Рууда за 1.70.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Рууда с форой по геймам (-1,5) за 1.90.

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