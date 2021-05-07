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    Сможет ли Тим остановить Изнера?

    Тим — Изнер. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Мадриде 7 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Изнер
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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против американца Джона Изнера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 14:00 мск. Тим — Изнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Тим в первых матчах подтвердил свои слова о том, что ему удалось набрать форму перед важными турнирами на грунте.

    Во вторник австриец стартовал на мадридском «Мастерсе» с победы над американцем Маркосом Хироном — 6:1, 6:3. Для четвертой ракетки мира это был первый выигранный матч за 49 дней.

    В третьем круге соперником Доминика стал Алекс Де Минаур. С этим соперником было не так просто, но Тим снова выиграл в двух сетах — 7:6, 6:4.

    После игры с австралийцем Тим признался, что очень доволен своим теннисом, а также отметил, что чувствует себя даже лучше, чем ожидал.

    Изнер

    В этом блоке мы собирались (надеялись) написать несколько абзацев об Андрее Рублеве, но, увы, планы пришлось подкорректировать. Россиянин в третьем раунде проиграл Джону Изнеру, который теперь и встретится с Тимом.

    Джон победил по итогам трех сетов — 7:6, 3:6, 7:6.

    Американец потом честно признался, что Рублев играл как минимум не хуже, но обстоятельства сложились именно так, что российский теннисист впервые в сезоне уступил раньше раньше четвертьфинала.

    Изнер в этом матче выполнил 29 эйсов. Подачами навылет он выиграл два последних очка на решающем тай-брейке. При этом по ходу матча Рублев выиграл на 13 очков больше соперника и на его подаче не было ни одного брейк-пойнта.

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    Перед этим по похожему сценарию прошел матч Изнера с Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 6:7, 7:6. Здесь 36-летнего американского гиганта (рост Изнера 208 см) тоже выручили эйсы.

    Изнер в матче с Рублевым впервые с 2018 года одержал победу над игроком из топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 1.30, победу Изнера букмекеры предлагают за 3.60.

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    Вот что сказал Изнер после победы над Рублевым: «В Мадриде условия играют мне на руку — тут возвышенность, и поэтому со мной всегда будет тяжело. Пока плечо здорово, я буду опасен. Ноги немного устали, но плечо в порядке».

    Эйсы Изнера — это действительно проблема абсолютно для всех, даже для игроков из первой десятки, с этим не поспоришь. И все-таки мы считаем, что Тим остановит Джона.

    Ставка — победа Тима в двух сетах за 1.91.

    И, конечно же, снова можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк.

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