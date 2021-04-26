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    Пелья наконец-то выиграет?

    Пелья — Герасимов. Прогноз (к. 1.82) и ставки на турнир в Мюнхене 26 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пелья — Герасимов
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    Гидо Пелья
    Белорус Егор Герасимов сыграет против аргентинца Гидо Пельи в первом круге на турнире в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 13:00 мск. Пелья — Герасимов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пелья

    Пелья, наверное, не мог даже предположить, что первая половина сезона будет для него настолько ужасной.

    Жесткий карантин в Мельбурне, а после этого и перенесенный ковид привели к тому, что аргентинец до сих пор выиграл лишь один матч. Причем было это еще в начале феврале на Кубке ATP, когда Гидо обыграл японца Есихито Нисиоку.

    Пелья открыл грунтовую часть сезона в начале апреля. 30-летний теннисист успел побывать на трех турнирах, но ни на одном из них не смог преодолеть хотя бы первый круг.

    При этом в Кальяри Пелья в стартовом матче проиграл как раз Егору Герасимову. Второй сет белорус тогда закрыл со счетом 6:0.

    Герасимов

    Герасимов показывал неплохие результаты в начале сезона на твердом покрытии, но на грунте больших успехов у него пока не было.

    В Кальяри после вышеупомянутого матча с Пельей белорус проиграл Аляжу Бедене. Тут, правда, стоит отметить, что в игре против словенца все решили детали, ни о каком тотальном преимуществе соперника не может быть и речи.

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    На «Мастерсе» в Монте-Карло Егор не смог преодолеть квалификацию. А в Барселоне ему уже во втором круге пришлось играть против Янника Синнера, одного из лучших теннисистов текущего сезона. Правда, перед поражением от итальянца Герасимов успел выиграть у француза Жо-Вильфрида Тсонга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На Пелью можно поставить за 1.82, а на победу Герасимова — за 2.03.

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    Правда, после недавней победы Егора над аргентинцем в Кальяри можно подумать, что он снова выиграет, все-таки в том матче у него было серьезное преимущество.

    Но надо понимать, что серия Гидо не может продолжаться вечно. В Барселоне, несмотря на поражение, Пелья провел в целом очень качественный матч с Кеем Нисикори. С такой игрой в предстоящем матче можно запросто претендовать на победу.

    Ставка — победа Пельи за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Герасимова меньше 12,0 за 2.04.

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