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    Надаль продлит серию побед в матчах против Каррено-Бусты?

    Надаль — Каррено-Буста. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Барселоне 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Каррено-Буста
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против соотечественника Пабло Каррено-Бусты в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 17:00 мск. Надаль — Каррено-Буста: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаль в пятницу наконец-то провел матч, после которого у него не может быть к себе претензий.

    В четвертьфинале Рафа одержал победу над Кэмероном Норри — 6:1, 6:4. Впрочем, даже в этом случае испанец заявил, что второй сет его разочаровал — надо играть лучше. Настрой у «Грунтового короля», как всегда, сумасшедший.

    Ранее на этой неделе у Надаля были сумбурные матчи против Ильи Ивашко и Кея Нисикори. Японец и белорус смогли взять по сету, но особенно это удивило, конечно же, в случае с Ивашко, который сопротивлялся даже в решающей партии.

    Каррено-Буста

    Каррено-Буста начал грунтовый сезон с победы на турнире в Марбелье. В финале Пабло выиграл у соотечественника Хауме Муньяра.

    Выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло тоже можно считать вполне успешным.

    Испанец выиграл у Стефано Травальи и Карена Хачанова, после чего уступил в трех сетах Касперу Руду — 6:7, 7:5, 5:7. По счету несложно догадаться, что 13-я ракетка мира играл явно не хуже, все решили детали.

    В Барселоне Каррено-Буста стартовал с победы над Джорданом Томпсоном, после чего выиграл у Бернабе Сапаты-Миральеса.

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    А в четвертьфинале у Пабло был тяжелейший матч с Диего Шварцманом. Испанец с трудом дожал соперника в третьем сете.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить за 1.19, а на победу Каррено-Бусты — за 5.20.

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    Все семь предыдущих матчей между этими соперниками завершились в пользу Надаля. За все время Каррено-Буста смог взять у Рафы лишь два сета.

    Учитывая то, как Надаль критикует себя, нет ни малейших сомнений, что у него будет максимальный настрой на встречу с оппонентом, который очень прилично играет на грунте.

    Ставка — победа Надаля в двух сетах за 1.61.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Каррено-Бусты меньше 8,5 за 1.86.

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