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    Сможет ли Александрова пройти Бенчич?

    Бенчич — Александрова. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Стамбуле 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бенчич — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:30 мск. Бенчич — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенчич

    Главным успехом Бенчич в этом году пока что остается финал в Аделаиде. В решающем матче швейцарка без шансов уступила Иге Швентек, но в целом это, конечно, хороший результат.

    Но после этого Белинда провалила уже четыре турнира. В Дохе она вылетела уже после первого круга, а в Дубае и Майами смогла выиграть только по одному матчу.

    Грунтовый сезон Бенчич открыла в начале апреля в Чарлстоне. И там 24-летняя теннисистка проиграла уже в стартовом матче Пауле Бадосе.

    В Штутгарте Бенчич в первом круге выиграла у 18-летней немки Настасьи Шунк.

    Александрова

    Тем временем Александрова в первом круге провела тяжелейший матч против Каролины Муховой. Россиянка одержала волевую победу. Полуфиналистка Australian Open-2020 взяла первый сет, но Екатерина в итоге сделала красивый камбэк, уверенно выиграв две партии.

    Но в целом матч получился изнурительным, теннисистки провели на корте больше двух часов.

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    В марте Александрова выиграла только два матча, хотя успела выступить на четырех турнирах. 34-я ракетка мира одержала по одной победе в Санкт-Петербурге и Майами, а в Лионе и Дубае вылетела уже после стартового раунда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в предстоящем матче шансы на победу приблизительно равны. На Бенчич можно поставить за 1.83, а на Александрову — за 2.02.

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    И здесь действительно непросто предположить, в чью пользу завершится игра.

    Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31. В подобных матчах редко обходится без третьей партии.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.40. Александрова и Бенчич могут устроить что-то такое.

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