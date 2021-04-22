Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:30 мск. Бенчич — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенчич

Главным успехом Бенчич в этом году пока что остается финал в Аделаиде. В решающем матче швейцарка без шансов уступила Иге Швентек, но в целом это, конечно, хороший результат.

Но после этого Белинда провалила уже четыре турнира. В Дохе она вылетела уже после первого круга, а в Дубае и Майами смогла выиграть только по одному матчу.

Грунтовый сезон Бенчич открыла в начале апреля в Чарлстоне. И там 24-летняя теннисистка проиграла уже в стартовом матче Пауле Бадосе.

В Штутгарте Бенчич в первом круге выиграла у 18-летней немки Настасьи Шунк.

Александрова

Тем временем Александрова в первом круге провела тяжелейший матч против Каролины Муховой. Россиянка одержала волевую победу. Полуфиналистка Australian Open-2020 взяла первый сет, но Екатерина в итоге сделала красивый камбэк, уверенно выиграв две партии.

Но в целом матч получился изнурительным, теннисистки провели на корте больше двух часов.

Все прогнозы на теннис

В марте Александрова выиграла только два матча, хотя успела выступить на четырех турнирах. 34-я ракетка мира одержала по одной победе в Санкт-Петербурге и Майами, а в Лионе и Дубае вылетела уже после стартового раунда.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в предстоящем матче шансы на победу приблизительно равны. На Бенчич можно поставить за 1.83, а на Александрову — за 2.02.

И здесь действительно непросто предположить, в чью пользу завершится игра.

Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31. В подобных матчах редко обходится без третьей партии.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.40. Александрова и Бенчич могут устроить что-то такое.