Грек Стефанос Циципас сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. Оже-Альяссим — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Как показали недавние матчи в Барселоне, тренировки под руководством Тони Надаля не проходят даром.

На прошлой неделе Феликс неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, сходу попав на грунтовика Кристиана Гарина, но на текущем турнире все пока складывается лучше не придумаешь.

В первом матче Оже-Альяссим одержал волевую победу над Лоренцо Музетти. Третий сет канадец закрыл со счетом 6:0. Важнейший результат с точки зрения психологии.

А в четверг 20-летний теннисист уверенно выиграл у соотечественника Дениса Шаповалова — 6:2, 6:3.

Циципас

Тем временем прожолжает сметать всех на своем пути. Такими темпами грек скоро станет у букмекеров главным претендентом на победу на «Ролан Гаррос».

На текущем турнире Стефанос стартовал с победу над Хауме Муньяром — 6:0, 6:2. На самом деле, испанец далеко не такой слабый игрок, как можно подумать, но против такого Циципаса у него вообще не нашлось аргументов.

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После этого остановить пятую ракетку мира попытался Алекс Де Минаур. И в первом сете у австралийца даже кое-что получалось, но итог тот же — очередная победа 22-летнего грека.

Прогноз и ставка

На Циципаса букмекеры предлагают поставить за 1.30, а на победу Оже-Альяссима — за 3.82.

Стефанос после матча с Де Минауром, когда у него спросили о следующем сопернике, тоже не забыл вспомнить, что Феликс теперь сотрудничает с дядей Рафаэля Надаля.

Несмотря на то, что фаворит очевиден, в данном случае есть смысл поставить на количество геймов. А их, скорее всего, будет больше, чем в недавних матчах Циципаса. Оже-Альяссим довольно упертый и при этом играет порой даже чересчур агрессивно. Будет борьба.

Ставка — общий тотал геймов больше 21,5 за 1.93. То есть не исключено, что теннисистам придется провести на корте три сета.