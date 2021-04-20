Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас в начале апреля впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире ATP. Более того, 17-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP c 2014 года.

В Марбелье Алькарас выиграл в четвертьфинале у Каспера Рууда — 6:2, 6:4. Он упрочил лидерство в личных встречах с теннисистами топ-50 — 3:1.

В финал Карлоса не пустил Хауме Муньяр. Но матч получился напряженным, первый сет Алькарас проиграл на тай-брейке, а второй отдал со счетом 4:6.

Алькарас получил wild card в основу турнира в Барселоне.

Тиафо

Тиафо первые матчи на грунте провел еще в начале марта. Американец выиграл один матч в Буэнос-Айресе. После победы над Факундо Баньисом Фрэнсис уступил уже упоминавшемуся выше Муньяру.

В Сантьяго Тиафо тоже смог выиграть только один матч. В невероятно напряженной игре из трех сетов, каждый из которых завершился тай-брейком, 23-летний теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри.

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В конце марта Тиафо неплохо выступил на «Мастерсе» в Майами. После побед над Стефано Травальей, Дэниэлом Эвансом и Душаном Лайовичем 65-я ракетка мира уступил Даниилу Медведеву.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче выиграет 17-летний испанец. На Алькараса можно поставить за 1.57, а на Тиафо — за 2.57.

Несмотря на возраст, Карлос действительно играет на очень высоком уровне, что легко подтверждает и его история встреч с теннисистами из топ-50.

Немного рискнем и выберем ставку на победу Алькараса в двух сетах за 2.31. Грунт все-таки не самое удобное покрытие для Тиафо, чем и должен воспользоваться испанский талант.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Тиафо меньше 12,0 за 1.81.