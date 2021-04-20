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    Алькарас выиграет первый матч в Барселоне?

    Алькарас — Тиафо. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Барселоне 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Тиафо
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:00 мск. Алькарас — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Алькарас в начале апреля впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире ATP. Более того, 17-летний испанец стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP c 2014 года.

    В Марбелье Алькарас выиграл в четвертьфинале у Каспера Рууда — 6:2, 6:4. Он упрочил лидерство в личных встречах с теннисистами топ-50 — 3:1.

    В финал Карлоса не пустил Хауме Муньяр. Но матч получился напряженным, первый сет Алькарас проиграл на тай-брейке, а второй отдал со счетом 4:6.

    Алькарас получил wild card в основу турнира в Барселоне.

    Тиафо

    Тиафо первые матчи на грунте провел еще в начале марта. Американец выиграл один матч в Буэнос-Айресе. После победы над Факундо Баньисом Фрэнсис уступил уже упоминавшемуся выше Муньяру.

    В Сантьяго Тиафо тоже смог выиграть только один матч. В невероятно напряженной игре из трех сетов, каждый из которых завершился тай-брейком, 23-летний теннисист одержал победу над чилийцем Николасом Харри.

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    В конце марта Тиафо неплохо выступил на «Мастерсе» в Майами. После побед над Стефано Травальей, Дэниэлом Эвансом и Душаном Лайовичем 65-я ракетка мира уступил Даниилу Медведеву.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этом матче выиграет 17-летний испанец. На Алькараса можно поставить за 1.57, а на Тиафо — за 2.57.

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    Несмотря на возраст, Карлос действительно играет на очень высоком уровне, что легко подтверждает и его история встреч с теннисистами из топ-50.

    Немного рискнем и выберем ставку на победу Алькараса в двух сетах за 2.31. Грунт все-таки не самое удобное покрытие для Тиафо, чем и должен воспользоваться испанский талант.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Тиафо меньше 12,0 за 1.81.

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