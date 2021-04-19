Нисикори
Нисикори в этом году еще ни разу не играл на грунте. До сих пор японец выступал только на твердом покрытии.
И одним из его главных достижений стал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме.
Там Кей впервые с 2019 года выиграл два матча подряд. Бывшая третья ракетка мира одержал победы над Феликсом Оже-Альяссимом и Алексом Де Минауром, после чего уступил Борне Чоричу.
Успешным стал для Нисикори и турнир в Дубае. Японский теннисист выинрал у Райлли Опелки, Давида Гоффена и Аляжа Бедене. Был шанс пройти и Ллойда Харриса, но в решающем сете Кей позволил сопернику сделать брейк.
На «Мастерсе» в Майами Нисикори проиграл в третьем раунде Стефаносу Циципасу, при этом сумев взять один сет.
Пелья
Тем временем у Пельи сезон пока что складывается хуже не придумаешь. И все из-за коронавируса.
Перед Открытым чемпионатом Австралии аргентинец попал под жесткий карантин, а это 14 дней без тренировок. Два матча в рамках Кубка ATP в итоге так и не помогли Гидо нормально подготовиться к мэйджору. В первом круге он уступил Борне Чоричу.
Потом бывшая 20-я ракетка мира планировал сыграть в Кордове, но как раз перед заселением в турнирный пузырь сдал положительный тест на коронавирус. Снова не повезло.
С тех пор Пелья только провел два матча. В первом проиграл Егору Герасимову на старте турнира в Кальяри, а во втором уступил Люке Пуилю в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
На Нисикори в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.27, а на победу Пельи — за 3.92.
Как ни крути, а черная полоса аргентинца когда-то должна закончиться. И не исключено, что это произойдет как раз в Барселоне.
Пелья довольно неплохо играет на грунте, так что матч вполне может получиться боевым.
Ставка — тотал первого сета больше 9,5 за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.70.