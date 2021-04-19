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    Сможет ли Нисикори пройти Пелью?

    Нисикори — Пелья. Прогноз (к. 2.70) и ставки на турнир в Барселоне 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Пелья
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против аргентинца Гидо Пельи в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 15:00 мск. Нисикори — Пелья: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нисикори

    Нисикори в этом году еще ни разу не играл на грунте. До сих пор японец выступал только на твердом покрытии.

    И одним из его главных достижений стал выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

    Там Кей впервые с 2019 года выиграл два матча подряд. Бывшая третья ракетка мира одержал победы над Феликсом Оже-Альяссимом и Алексом Де Минауром, после чего уступил Борне Чоричу.

    Успешным стал для Нисикори и турнир в Дубае. Японский теннисист выинрал у Райлли Опелки, Давида Гоффена и Аляжа Бедене. Был шанс пройти и Ллойда Харриса, но в решающем сете Кей позволил сопернику сделать брейк.

    На «Мастерсе» в Майами Нисикори проиграл в третьем раунде Стефаносу Циципасу, при этом сумев взять один сет.

    Пелья

    Тем временем у Пельи сезон пока что складывается хуже не придумаешь. И все из-за коронавируса.

    Перед Открытым чемпионатом Австралии аргентинец попал под жесткий карантин, а это 14 дней без тренировок. Два матча в рамках Кубка ATP в итоге так и не помогли Гидо нормально подготовиться к мэйджору. В первом круге он уступил Борне Чоричу.

    Потом бывшая 20-я ракетка мира планировал сыграть в Кордове, но как раз перед заселением в турнирный пузырь сдал положительный тест на коронавирус. Снова не повезло.

    Все прогнозы на теннис

    С тех пор Пелья только провел два матча. В первом проиграл Егору Герасимову на старте турнира в Кальяри, а во втором уступил Люке Пуилю в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    На Нисикори в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.27, а на победу Пельи — за 3.92.

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    Как ни крути, а черная полоса аргентинца когда-то должна закончиться. И не исключено, что это произойдет как раз в Барселоне.

    Пелья довольно неплохо играет на грунте, так что матч вполне может получиться боевым.

    Ставка — тотал первого сета больше 9,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.70.

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