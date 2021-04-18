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    Сможет ли Рублев обыграть Циципаса в финале «Мастерса» в Монте-Карло?

    Циципас — Рублев. Прогноз (к. 2.25) и ставки на турнир в Монте-Карло 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 15:30 мск. Циципас — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас в третий раз в карьере сыграет в решающем матче на «Мастерсе».

    На этот разу путь финал у грека получился довольно простым. В стартовом матче Стефанос выиграл у Аслана Карацева, потом — у Кристиана Гарина.

    В четвертьфинале Циципас встречался с Алехандро Давидовичем-Фокиной, который снялся после проигрыша в первом сете.

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    А в полуфинале пятая ракетка мира разгромил Дэниэла Эванса, который ранее на этой неделе одержал сенсационную победу над Новаком Джоковичем.

    Рублев

    На этом турнире Рублев провел, возможно, даже лучший матч в карьере. В четвертьфинале россиянин одержал победу над Рафаэлем Надалем. Матч, который шокировал весь теннисный мир. Надаль был бессилен перед невероятно агрессивной игрой соперника.

    И самое главное, что после этого Рублев тоже играл на космическом уровне. В полуфинале 23-летний теннисист выиграл в двух сетах у Каспера Рууда.

    «Каспер начал с брейка, и я понял, что нужно повысить свой уровень. Иначе у меня бы не было шансов», — сказал Рублев после матча. Как видим, с настроем все в порядке.

    Также не стоит забывать, что в третьем раунде Рублев одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом. И в этом матче было не проще, чем в игре с Надалем.

    Рублев впервые в карьере сыграет в финале «Мастерса».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры, как и ожидалось, не видят фаворита в противостоянии Рублева и Циципаса. На россиянина можно поставить за 1.91, а на грека — за 2.09.

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    У Рублева уже приличная история встреч с Циципасом. После восьми матчей ничья — 4:4. В прошлом году Андрей выиграл у Стефаноса в финале турнира в Гамбурге, но уступил ему на «Ролан Гаррос» и Итоговом турнире в Лондоне. Зато в марте на турнире в Роттердаме Рублев снова был лучше.

    В общем, тут как пойдет. Победа над Надалем это, безусловно, самое крутое, что можно сделать на грунте, но все-таки сейчас от ставки на исход лучше воздержаться. Циципас очень опасен.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.25. Это самый логичный выбор.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал брейк-пойнтов больше 11,5 за 1.86.

    И третий вариант — хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.28. В матчах между Рублевым и Циципасом нередко все решается только в дополнительном гейме.

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