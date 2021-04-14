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    Сколько геймов проиграет Надаль в первом матче в Монте-Карло?

    Дельбонис — Надаль. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Монте-Карло 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дельбонис — Надаль
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    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 15:00 мск. Дельбонис — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дельбонис

    Для Дельбониса это уже пятый в текущем сезоне турнир на грунте. Аргентинец по возможности почти всегда старается играть именно на этом покрытии.

    В конце февраля Федерико выиграл один матч в Кордове, потом дошел до второго раунда в Буэнос-Айресе.

    А вот в Сантьяго 30-летний аргентинец пробился в полуфинал, где уступил Факундо Баньису.

    В Марбелье на прошлой неделе Дельбонис тоже выиграл только один матч.

    В Монте-Карло 87-я ракетка мира прошел через квалификацию и впервые в карьере смог преодолеть стартовый раунд в основной сетке, сенсационно победив француза Адриана Маннарино.

    Надаль

    Рассказывать про успехи Надаля нет смысла, все и так знают, что это лучший игрок в истории тенниса на грунтовом покрытии.

    Главная новость последних дней об испанце почти никак не связана с теннисом. В начале недели Рафа провел тренировку с Даниилом Медведевым, который вскоре сдал положительный тест на коронавирус.

    Разумеется, сразу же встал вопрос и об участии Надаля на текущем турнире. Но, к счастью, тест «Грунтового короля», сделанный уже после встречи с Медведевым, оказался отрицательным.

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    Надаль, как и Новак Джокович, еще ни разу не выходил на корт в официальных матчах после Открытого чемпионата Австралии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Надаля. На испанца можно поставить за 1.044, а на победу Дельбониса — за 12.00.

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    Ранее все четыре матча между этими теннисистами завершились уверенными победами Рафы.

    Очевидно, что Надаль продлит эту серию.

    Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-7,5) за 2.07.

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