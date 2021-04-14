Испанец Рафаэль Надаль сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 15:00 мск. Дельбонис — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дельбонис

Для Дельбониса это уже пятый в текущем сезоне турнир на грунте. Аргентинец по возможности почти всегда старается играть именно на этом покрытии.

В конце февраля Федерико выиграл один матч в Кордове, потом дошел до второго раунда в Буэнос-Айресе.

А вот в Сантьяго 30-летний аргентинец пробился в полуфинал, где уступил Факундо Баньису.

В Марбелье на прошлой неделе Дельбонис тоже выиграл только один матч.

В Монте-Карло 87-я ракетка мира прошел через квалификацию и впервые в карьере смог преодолеть стартовый раунд в основной сетке, сенсационно победив француза Адриана Маннарино.

Надаль

Рассказывать про успехи Надаля нет смысла, все и так знают, что это лучший игрок в истории тенниса на грунтовом покрытии.

Главная новость последних дней об испанце почти никак не связана с теннисом. В начале недели Рафа провел тренировку с Даниилом Медведевым, который вскоре сдал положительный тест на коронавирус.

Разумеется, сразу же встал вопрос и об участии Надаля на текущем турнире. Но, к счастью, тест «Грунтового короля», сделанный уже после встречи с Медведевым, оказался отрицательным.

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Надаль, как и Новак Джокович, еще ни разу не выходил на корт в официальных матчах после Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в разгромной победе Надаля. На испанца можно поставить за 1.044, а на победу Дельбониса — за 12.00.

Ранее все четыре матча между этими теннисистами завершились уверенными победами Рафы.

Очевидно, что Надаль продлит эту серию.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-7,5) за 2.07.