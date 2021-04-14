Дельбонис
Для Дельбониса это уже пятый в текущем сезоне турнир на грунте. Аргентинец по возможности почти всегда старается играть именно на этом покрытии.
В конце февраля Федерико выиграл один матч в Кордове, потом дошел до второго раунда в Буэнос-Айресе.
А вот в Сантьяго 30-летний аргентинец пробился в полуфинал, где уступил Факундо Баньису.
В Марбелье на прошлой неделе Дельбонис тоже выиграл только один матч.
В Монте-Карло 87-я ракетка мира прошел через квалификацию и впервые в карьере смог преодолеть стартовый раунд в основной сетке, сенсационно победив француза Адриана Маннарино.
Надаль
Рассказывать про успехи Надаля нет смысла, все и так знают, что это лучший игрок в истории тенниса на грунтовом покрытии.
Главная новость последних дней об испанце почти никак не связана с теннисом. В начале недели Рафа провел тренировку с Даниилом Медведевым, который вскоре сдал положительный тест на коронавирус.
Разумеется, сразу же встал вопрос и об участии Надаля на текущем турнире. Но, к счастью, тест «Грунтового короля», сделанный уже после встречи с Медведевым, оказался отрицательным.
Надаль, как и Новак Джокович, еще ни разу не выходил на корт в официальных матчах после Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в разгромной победе Надаля. На испанца можно поставить за 1.044, а на победу Дельбониса — за 12.00.
Ранее все четыре матча между этими теннисистами завершились уверенными победами Рафы.
Очевидно, что Надаль продлит эту серию.
Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-7,5) за 2.07.