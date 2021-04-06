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    Симон снова проиграет?

    Симон — Травалья. Прогноз (к. 2.06) и ставки на турнир в Кальяри 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Симон — Травалья
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    Жиль Симон
    Француз Жиль Симон сыграет против итальянца Стефано Травальи в первом круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Симон — Травалья: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Симон

    В конце февраля Симон решил приостановить выступления, мотивируя это тем, что ему надо поберечь свое психологическое состояние.

    «У меня больше нет настроя путешествовать и играть в таких условиях, поэтому, к сожалению, я вынужден сделать перерыв, чтобы поберечь свое психологическое состояние. Надеюсь, боевой дух вернется как можно скорее», — объяснял француз.

    В итоге Симон пропустил ряд турниров, хотя по рейтингу вполне рассчитывать даже на попадание в основную сетку «Мастерса» в Майами.

    В этом году Жиль проиграл три матча из четырех. Единственную пока что победу 36-летний теннисист одержал на турнире в Мельбурне в матче против шведа Элиаса Имера.

    Травалья

    У Травальи, напротив, было очень многообещающее начало сезона, но потом что-то пошло не так.

    Еще в начале февраля итальянец выиграл два матча на турнире в Анталье. Стефано прошел финна Эмиля Руусувуори и Миомира Кецмановича.

    А потом Травалья и вовсе дошел до финала на одном из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open. В четвертом круге 29-летний теннисист выиграл у Александра Бублика, а в четвертьфинале — у Хуберта Хуркача. В финале Травалья уступил Яннику Синнеру.

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    Удивительно, но на следующих четырех турнирах он не выиграл ни одного матча. Травалья уступил в первом круге на Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Марселе, Акапулько и «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Тем не менее, букмекеры считают, что Травалья выиграет у Симона. На итальянца можно поставить за 1.41, а на француза — за 3.00.

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    И с этим мнением можно согласиться. У Симона в последнее время совсем ничего не получается, в некоторых матчах он играл безнадежно плохо.

    Ставка — победа Травальи с форой по геймам (-3,5) за 1.84.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Травальи в двух сетах за 2.06.

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