Француз Жиль Симон сыграет против итальянца Стефано Травальи в первом круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 12:00 мск. Симон — Травалья: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Симон

В конце февраля Симон решил приостановить выступления, мотивируя это тем, что ему надо поберечь свое психологическое состояние.

«У меня больше нет настроя путешествовать и играть в таких условиях, поэтому, к сожалению, я вынужден сделать перерыв, чтобы поберечь свое психологическое состояние. Надеюсь, боевой дух вернется как можно скорее», — объяснял француз.

В итоге Симон пропустил ряд турниров, хотя по рейтингу вполне рассчитывать даже на попадание в основную сетку «Мастерса» в Майами.

В этом году Жиль проиграл три матча из четырех. Единственную пока что победу 36-летний теннисист одержал на турнире в Мельбурне в матче против шведа Элиаса Имера.

Травалья

У Травальи, напротив, было очень многообещающее начало сезона, но потом что-то пошло не так.

Еще в начале февраля итальянец выиграл два матча на турнире в Анталье. Стефано прошел финна Эмиля Руусувуори и Миомира Кецмановича.

А потом Травалья и вовсе дошел до финала на одном из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open. В четвертом круге 29-летний теннисист выиграл у Александра Бублика, а в четвертьфинале — у Хуберта Хуркача. В финале Травалья уступил Яннику Синнеру.

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Удивительно, но на следующих четырех турнирах он не выиграл ни одного матча. Травалья уступил в первом круге на Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Марселе, Акапулько и «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Тем не менее, букмекеры считают, что Травалья выиграет у Симона. На итальянца можно поставить за 1.41, а на француза — за 3.00.

И с этим мнением можно согласиться. У Симона в последнее время совсем ничего не получается, в некоторых матчах он играл безнадежно плохо.

Ставка — победа Травальи с форой по геймам (-3,5) за 1.84.

Также можно рассмотреть ставку на победу Травальи в двух сетах за 2.06.