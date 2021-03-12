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    Сможет ли Синнер остановить Медведева?

    Медведев — Синнер. Прогноз (к. 2.47) и ставки на турнир в Марселе 12 марта 2021 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в рамках четвертьфинала на турнире в Марселе. Матч пройдет 12 марта, начало — в 18:00 мск. Медведев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Благодаря высокому рейтингу, Медведев стартовал в Марселе сразу со второго круга.

    Российский теннисист без особых усилий выиграл у белоруса Егора Герасимова. Первый сет прошел практически без сопротивления — 6:2, во втором борьбы было побольше — 6:4.

    Но это был не первый матч Медведева после финала Окрытого чемпионата Австралии. На прошлой неделе Даниил провалил турнир в Роттердаме. Уже в стартовом матче россиянин уступил сербу Душану Лайовичу. Медведев к тому моменту банально не успел восстановиться ни физически, ни психологически.

    В прошлом сезоне Медведев проиграл в четвертьфинале турнира в Марселе французу Жилю Симону.

    Синнер

    Синнер еще в начале февраля выиграл один из турниров в Мельбурне, но сразу после этого уступил в первом круге Australian Open.

    Правда, и соперник ему тогда достался непростой — представитель Канады Денис Шаповалов, с которым они выясняли, кто лучше, все пять сетов.

    В конце прошлого месяца Синнер неудачно выступил в Монпелье. В первом круге итальянский теннисист проиграл словенцу Аляжу Бедене. Однако причина неудачи была не в плохой игре, а в повреждении.

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    В Марселе Янник стартовал с победы над французом Грегуаром Баррером, после чего обыграл еще одного местного теннисиста — Уго Гастона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Медведев выйдет в полуфинал, на него можно поставить за 1.33. Победу Синнера предлагают за 3.55.

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    Год назад Медведев тоже играл в Марселе против Синнера, только тогда их пути пересеклись во втором круге. Даниил провалил первый сет, но потом сделал красивый камбэк.

    Судя по всему, на этот раз им тоже не хватит двух партий. Янник очень сильно прибавил за последний год, и Медведева с большой долей вероятности ждет очень сложный матч.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синнера больше 10,5 за 1.89.

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