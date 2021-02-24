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    Барти снова сенсационно проиграет?

    Барти — Коллинз. Прогнозы (к. 2.85) и ставки на турнир в Аделаиде 24 февраля 2021 года

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    Эшли Барти
    Австралийка Эшли Барти сыграет против американки Даниэль Роуз Коллинз во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 11:00 мск. Барти — Коллинз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Барти

    Барти на прошлой неделе сенсационно проиграла Каролине Муховой в четвертьфинале Australian Open. Австралийка легко взяла первый сет, классно начала второй, но потом соперница попросила медицинский перерыв, после которого вернулась на корт совершенно другим человеком. И это почему-то стало проблемой для Эшли.

    До встречи с Муховой первая ракетка мира легко выиграла четыре матча, а в одном из них разгромила Дарку Ковинчич со счетом 6:0, 6:0.

    Кроме того, перед стартом Australian Open Барти выиграла один из турниров в Мельбурне. В финале австралийка одержала победу над Гарбин Мугурусой.

    Барти является действующей чемпионкой турнира в Аделаиде.

    Коллинз

    В отличие от Барти, Коллинз пришлось стартовать в Аделаиде с первого круга. В стартовом матче американка выиграла в двух сетах у китаянки Чжэн Сайсай. Чуть-чуть поволноваться пришлось в первой партии, соперница начала ошибаться только на тай-брейке.

    На прошлой неделе, уже после Australian Open, Даниэль дошла до полуфинала на турнире в Мельбурне, где уступила россиянке Дарье Касаткиной.

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    На Открытом чемпионате Австралии Коллинз стартовала с уверенной победы над румынкой Аной Богдан, но уже в следующем матче ее остановила бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова.

    В прошлом сезоне Коллинз дошла до полуфинала на турнире в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Барти можно поставить за 1.23, победу Коллинз букмекеры предлагают за 4.40.

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    В прошлом году Барти не пустила Коллинз в финал турнира в Аделаиде. Матч получился напряженным, австралийке пришлось отыгрываться, а в третьем сете Эшли дожала соперницу только на тай-брейке.

    По всей видимости, сейчас тоже будет борьба, американка находится в очень хорошей форме. Вряд ли она выиграет, но хотя бы сет вполне может взять.

    Ставка - тотал сетов больше 2,5 за 2.85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Коллинз больше 8,5 за 1.90. С характером у Даниэль нет проблем, Барти придется хорошо потрудиться для победы.

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