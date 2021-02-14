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    Раонич воспользуется проблемами Джоковича?

    Джокович — Раонич. Прогноз (к. 1.48) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 14 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Раонич
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против канадца Милоша Раонича в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 12:30 мск. Джокович — Раонич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Очередной триумф Джоковича на Australian Open — под вопросом. В матче против Тейлора Фрица первая ракетка мира повредил мышцы живота. Новак в одном из эпизодов неудачно потянулся за мячом, слегка поскользнулся — и получил травму.

    Американский теннисист, проигравший первые два сета, сразу же воспользовался проблемами Джоковича, взяв сначала третью партию, а вслед за ней и четвертую. Но в решающем сете Новак благодаря сверх усилиям все же одержал победу, хотя все видели, что он явно испытывал дискомфорт.

    И теперь никто не знает, в каком состоянии Джокович выйдет на матч против Раонича. И выйдет ли вообще. Сначала Новак был настроен крайне пессимистично, но чуть позже намекнул, что проблема действительно есть, но, возможно, не такая серьезная, как казалось изначально.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом круге Джокович разгромил француза Жереми Шарди, а во втором выиграл у американца Фрэнсиса Тиафо.

    Раонич

    Полуфиналист Australian Open-2016 без особых проблем преодолел три предыдущих раунда.

    Как обычно, все благодаря своей мощнейшей подаче. В первом круге Милош выиграл в трех сетах у аргентинца Федерико Кории — 6:3, 6:3, 6:2. Но этой победе, конечно же, нельзя придавать большое значение.

    Во втором раунде Раонич встречался с Корентеном Мутэ. Француз взял первую партию, но дальше на корте был только канадец.

    Первые серьезные проблемы у Раонича могли возникнуть в третьем круге, где его соперником стал Мартон Фучович. И венгр действительно отлично боролся в стартовом сете, более того, взял вторую партию, но потом в его игре что-то сломалось. Раонич спокойно завершил матч в свою пользу.

    Прогноз и ставка

    В любой другой день коэффициент на победу Джоковича в матче против Раонича вряд ли был бы выше 1.25-1.30, но сейчас, зная о проблемах серба, букмекеры предлагают поставить на него за 1.52.

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    И это действительно невероятный шанс для Раонича, который ранее ни разу не обыгрывал Новака. 11 матчей — и везде только поражения. За все время Милош выиграл у Джоковича лишь три сета.

    В общем, подачей Раонича первую ракетку мира точно не напугаешь. Но у Джоковича есть повреждение, и, если он все-таки рискнет выйти на ближайший матч, у канадца будет возможность ну как минимум взять один сет.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 3,5 за 1.48. Не очень привлекательный коэффициент, но это самый оптимальный выбор в сложившейся ситуации. Если бы не травма, можно было бы смело ставить на победу Джоковича в трех сетах.

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