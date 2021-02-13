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    Отдаст ли Рублев хотя бы сет 39-летнему Лопесу?

    Рублев — Лопес. Прогноз (к. 2.07) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Лопес
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Фелисиано Лопеса в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 13 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Рублев — Лопес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев во втором круге снова одержал победу в трех сетах. На этот раз российский теннисист выиграл у Тиаго Монтейро. Матч при этом получился довольно напряженным.

    Первая и вторая партии завершились со счетом 6:4, а третья — тай-брейком, по ходу которого у бразильца в какой-то момент было очень серьезное преимущество.

    В первом круге Рублеву было попроще. Немец Янник Ханфманн тоже очень старался, но игра была совсем не такой насыщенной, как против Монтейро.

    Но в любом случае, пока что Рублев не дал ни малейшего повода для критики. Многие эксперты даже говорят, что с такой игрой ему по силам дойти даже до финала.

    Все прогнозы на Australian Open

    Пока что лучшим результатом Рублева на Australian Open является выход в четвертый круг на прошлогоднем турнире.

    Лопес

    Фелисиано Лопес проводит 75-й турнир «Большого шлема» подряд — и это рекорд. 39-летний испанец не пропускает мэйджоры — страшно сказать — с 2002 года.

    При этом Фелисиано преодолел стартовый раунд Australian Open впервые с 2016 года.

    В первом круге Лопес одержал победу над малоизвестным австралийцем Ли Ту. Испанский теннисист при этом проиграл первую партию, но потом все-таки сделал камбэк.

    А во втором раунде Лопес устроил триллер вместе с Лоренцо Сонего. Теннисисты дошли до пятого сета, и, как ни странно, больше сил на решающую партию оказалось у возрастного испанца. Более того, Лопес отыгрался со счета 0-2 по сетам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Рублев выиграет и спокойно выйдет в следующий раунд. Коэффициент на победу россиянина — 1.05. Ну, все понятно. На Лопеса можно поставить за 12.25.

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    У Фелисиано есть очень хорошая первая подача, но вряд ли это станет серьезным оружием в матче с Рублевым, который уже не первый месяц показывает топовый теннис. Ну и после пятисетового триллера у испанца вряд ли осталось много сил.

    Ставка - победа Рублева с форой по геймам (-8,5) за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче меньше 30,5 за 1.98.

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