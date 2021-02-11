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    Сможет ли Кузнецова сравнять счет в противостоянии с Бенчич?

    Бенчич — Кузнецова. Прогноз (к. 2.31) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 11 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бенчич — Кузнецова
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    Светлана Кузнецова
    Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против швейцарки Белинды Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 11 февраля в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Бенчич — Кузнецова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенчич

    Бенчич после прилета в Мельбурн оказалась в числе тех, кому пришлось провести две недели на строгом карантине. Из-за этого подготовка швейцарской теннисистки к Australian Open оказалась скомканной.

    На прошлой неделе Белинда на одном из мельбурнских турниров уже в стартовом матче проиграла румынке Соране Кырсте.

    И все же на австралийском мэйджоре Бенчич смогла пройти первый круг. 12-я ракетка мира выиграла в трех сетах у американки Лорен Дэвис.

    Лучший результат Бенчич на Australian Open — четвертый круг в 2016 году.

    Кузнецова

    Тем временем Кузнецова в первом круге разгромила Барбору Стрыцову. Бывшая вторая ракетка мира отдала чешской теннисистке всего лишь четыре гейма.

    Результат, надо признаться, удивил. Россиянка, как и Бенчич, тоже попала под жесткий карантин, после чего с треском проиграла свой единственный матч перед Australian Open.

    Кузнецова в начале февраля уступила американке Джениффер Брэди со счетом 3:6, 0:6.

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    Но против Стрыцовой Светлана выглядела совершенно иначе — ничего и близко не намекало на то, что она не могла в течение двух недель тренироваться на корте.

    Это была первая победа Кузнецовой с сентярбря прошлого года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны. На Бенчич можно поставить за 1.99, а на Кузнецову — за 1.86.

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    Ранее девушки уже пять раз встречались на официальном уровне, и пока что преимущество у Бенчич — 3:2. В прошлом году Светлана проиграла швейцарке в Санкт-Петербурге, но чуть позже взяла реванш на турнире в Дохе.

    Ближайший матч, скорее всего, получится затяжным. И очень вероятно, что мы увидим третий, решающий сет.

    Ставка - тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.87.

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