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    Надаль уничтожит соперника по первому кругу Australian Open?

    Дьере — Надаль. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 9 февраля 2021 года

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    Дьере — Надаль: прогноз и ставка
    Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 06:00 мск. Дьере — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дьере

    Дьере начал сезон в статусе 56-й ракетки мира. И пока что у сербского теннисиста нет повода для радости.

    В начале января Ласло неудачно съездил на турнир в турецкую Анталью. Уже в первом круге он потерпел поражение от болгарина Димитара Кузманова.

    В Мельбурне перед стартом Australian Open Дьере провел лишь один матч. В первом круге одного из трех турниров, которые предшествовали первому в сезоне мэйджору, серб проиграл поляку Камилу Майхржаку.

    В итоге в двух матчах Дьере не взял ни одного сета.

    К слову, по прошлому сезону можно сделать вывод, что Дьере больше любит играть на грунте. Именно на этом покрытии он добился своих лучших результатов.

    Надаль

    Тем временем Надаль в конце января выиграл у Доминика Тима в рамках выставочного матча — в двух сетах. После этого испанец планировал выступить на Кубке ATP, но незадолго до первого матча стало известно, что его появление на корте маловероятно из-за болей в спине.

    В итоге Надаль так и не сыграл на этом турнире. Но, к счастью, за день до старта Australian Open стало известно, что с Рафой все в порядке.

    Накануне Надаль провел тренировочный сет против норвежца Каспера Руда, и спина его на этот раз не беспокоила.

    Все прогнозы на Australian Open

    Надаль лишь однажды в карьере выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

    Прогноз и ставка

    В победе Надаль нет никаких сомнений, букмекеры даже не предлагают ставки на исход, настолько все очевидно.

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    Безусловно, будет разгром, больше трех сетов теннисисты не проведут на корте.

    Ставка - победа Надаля с форой по геймам (-11,0) за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Дьере меньше 7,5 за 1.84.

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