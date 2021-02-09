Испанец Рафаэль Надаль сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 9 февраля в Мельбурне, начало — в 06:00 мск. Дьере — Надаль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Дьере начал сезон в статусе 56-й ракетки мира. И пока что у сербского теннисиста нет повода для радости.

В начале января Ласло неудачно съездил на турнир в турецкую Анталью. Уже в первом круге он потерпел поражение от болгарина Димитара Кузманова.

В Мельбурне перед стартом Australian Open Дьере провел лишь один матч. В первом круге одного из трех турниров, которые предшествовали первому в сезоне мэйджору, серб проиграл поляку Камилу Майхржаку.

В итоге в двух матчах Дьере не взял ни одного сета.

К слову, по прошлому сезону можно сделать вывод, что Дьере больше любит играть на грунте. Именно на этом покрытии он добился своих лучших результатов.

Надаль

Тем временем Надаль в конце января выиграл у Доминика Тима в рамках выставочного матча — в двух сетах. После этого испанец планировал выступить на Кубке ATP, но незадолго до первого матча стало известно, что его появление на корте маловероятно из-за болей в спине.

В итоге Надаль так и не сыграл на этом турнире. Но, к счастью, за день до старта Australian Open стало известно, что с Рафой все в порядке.

Накануне Надаль провел тренировочный сет против норвежца Каспера Руда, и спина его на этот раз не беспокоила.

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Надаль лишь однажды в карьере выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Прогноз и ставка

В победе Надаль нет никаких сомнений, букмекеры даже не предлагают ставки на исход, настолько все очевидно.

Безусловно, будет разгром, больше трех сетов теннисисты не проведут на корте.

Ставка - победа Надаля с форой по геймам (-11,0) за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Дьере меньше 7,5 за 1.84.