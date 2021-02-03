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    Сможет ли Кузнецова выиграть после большой паузы?

    Брэди — Кузнецова. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Мельбурне 3 февраля 2021 года

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    Брэди — Кузнецова: прогноз и ставка
    Светлана Кузнецова
    Россиянка Светлана Кузнецова сыграет против американки Дженнифер Брэди в рамках первого круга на турнире в Мельбурне. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 02:00 мск. Брэди — Кузнецова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брэди

    Брэди в текущем рейтинге WTA занимает 24-е место — и это ее наивысшая позиция в карьере.

    В январе американская теннисистка сыграла на турнире в Абу-Даби. Уже в первом круге Дженнифер проиграла словенка Тамаре Жиданшек. Брэди разнесла соперницу в первом сете, не отдав ни одного гейма, но уступила в двух следующих партиях.

    В прошлом сезоне главным достижением 25-летней американки стал выход в полуфинал US Open. По ходу турнира ей удалось выиграть, например, у Анжелики Кербер и Каролин Гарсии. В 1/2 финала ее остановила японка Наоми Осака.

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    Также можно вспомнить турнир в Дубае, где Брэди тоже дошла до полуфинала. Там она одержала победы над Элиной Свитолиной и Гарбин Мугурусой.

    Кузнецова

    Сразу скажем, что Кузнецова заявилась на турнир для тех, кто попал в жесткий карантин после прибытия в Австралию. Две недели Светлане было запрещено выходить из своего номера, и, соответственно, ей нельзя было тренироваться на корте и в зале. И это, безусловно, был очень непростой период, в первую очередь, с психологической точки зрения. Если что, это же касается и Брэди.

    Последний раз Кузнецова выходила на корт в конце сентября, когда проиграла Анастасии Павлюченковой в первом круге «Ролан Гаррос».

    К слову, после коронавирусной паузы Светлана, которая прямо сейчас находится в рейтинге на 37-м месте, сыграла всего лишь на трех турнирах. Более-менее получилось только в Риме, где Кузнецова дошла до третьего раунда, где проиграла Элине Свитолиной.

    В начале января Кузнецова планировала выступить в Абу-Даби, но в последний момент снялась с турнира из-за травмы ноги.

    Прогноз и ставка

    На Брэди в этом матче можно поставить за 1.59, а на победу Кузнецовой — за 2.36.

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    В свои лучшие годы Светлана наверняка без проблем бы выиграла у Брэди, но сейчас будет тяжело.

    Во-первых, соперница отлично играет на харде, а во-вторых — есть опасение, что российская теннисистка находится не в самой лучшей форме. Уж очень давно Кузнецова не играла.

    Ставка — победа Брэди в двух сетах за 2.40.

    Либо же ставка на победу Брэди с форой по геймам (-2,5) за 1.85.

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