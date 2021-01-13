Соболенко — Кудерметова. Прогноз (к. 1.90) на турнир в Абу-Даби 13 января 2021 года

Россиянка Вероника Кудерметова встретится с белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 13 января, начало — в 11:00 мск. Соболенко — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Белорусская теннисистка по ходу турнира неоднократно подтвердилоа статус главной фаворитки.

Начиная с первого круга 10-я ракетка мира демонстрировала не совсем свойственную для себя стабильную игру.

В первом круге Соболенко выиграла у Полоны Херцог, дальше были победы над Айлой Томлянович и Онс Жабер.

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В четвертьфинале Арина в первый и пока что последний раз отдала сопернице один сет. Соболенко выиграла в трех партиях у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной

А в полуфинале 22-летняя белоруска легко выиграла у Марии Саккари из Греции.

Кудерметова

Вероника впервые в карьере вышла в одиночный финал турнира WTA. Благодаря этому Кудерметова теннисистка обновит свой рейтинговый рекорд, поднимется на 36-е место и станет второй ракеткой России.

Уже в первом круге 23-летняя россиянка выиграла у эстонки Анетт Контавейт. Во втором и третьем раундах соперницы были не такими сложными, а вот в четвертьфинале Кудерметову ждала Элина Свитолина. Украинка взяла первый сет, но Вероника сумела вернуться в игру и сделала невероятный камбэк, при этом победив в решающей партии на тай-брейке.

В полуфинале Кудерметова снова встретилась с представительницей Украины, на этот раз ей противостояла Марта Костюк. Невероятное спасение на тай-брейке первого сета и вовремя выигранный гейм на чужой подаче во второй партии обеспечили российской теннисистке первый финал в одиночном разряде.

Прогноз и ставка

Букмекеры практически не сомневаются в победе Соболенко, на которую можно поставить за 1.33. Победу Кудерметовой предлагают за 3.58.

Ранее Арина и Вероника встречались лишь один раз, это было еще в 2015 году, победу тогда одержала белорусская теннисистка. Но сейчас эта игра уже вряд ли имеет какое-то значение.

Кудерметовой будет сложно, с такой мощной соперницей она здесь еще не встречалась. Возможно, у нее и есть какой-то план, но остановить Соболенко будет очень сложно.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.90.

А также ставка на победу Соболенко с форой по геймам (-4,5) за 1.94.