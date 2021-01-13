Бублик — Де Минаур. Прогноз (к. 2.90) и ставки на турнир в Анталье 13 января 2021 года

Австралиец Алекс Де Минаур встретится с представителем Казахстана Александром Буликом в финале турнира в Анталье (Турция). Матч пройдет 13 января, начало — в 11:00 мск. Бублик — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик в третий раз в карьере вышел в финал турнира ATP. При этом титулов на этом уровне у него пока нет.

В первом раунде представитель Казахстана выиграл в двух сетах у итальянца Сальваторе Карузо.

Не самым сложным получился и матч второго раунда, в котором 23-летний теннисист благодаря своей мощнейшей подаче одержал победу над французом Тристаном Ламазином.

Серьезность своих намерений Бублик подтвердил в четвертьфинале, выиграв у десятой ракетки мира Маттео Берреттини. И снова в двух партиях.

В полуфинале Бублик обыграл Жереми Шарди, который смог перевести встречу в третий сет, в котором решающую роль снова сыграла уверенная игра Александра на собственной подаче.

Де Минаур

У Де Минаура до полуфинала тоже не было никаких проблем. Австралиец легко преодолел первые раунды.

В стартовом круге австралийский теннисист разгромил Малека Жазири, а потом легко выиграл у Адриана Андреева.

В четвертьфинале 23-й номер рейтинга ATP одержал победу над грузинским теннисистом Николозом Басилашвили — тоже в двух сетах.

В полуфинале соперником Де Минаура стал Давид Гоффен. Опытный бельгиец проиграл первый сет, но вторая партия осталась за ним. Несмотря на это, третий сет прошел практически без борьбы, Де Минаур выиграл его со счетом 6:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Де Минаур выиграет этот финал. На победу австралийского теннисиста можно поставить за 1.19, а на Бублика — за 5.15.

На самом деле, Бублик намного опаснее, и вряд ли австралийцу будет так уж легко. При этом многое, конечно, будет зависеть от качества первой подачи представителя Казахстана. Если «полетит», у Де Минаура точно будут проблемы.

Ставка — тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.89.

А также ставка на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.90. Опасный выбор, но Бублик по ходу турнира очень хорошо себя проявил, поэтому вполне логично предположить, что хотя бы один сет в финале он возьмет.