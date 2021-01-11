ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»«Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи? Футболисты «Реала»Примера. «Барселона» разгромила «Гранаду», «Реал» потерял очки в гостях у «Осасуны»
  • 01:11
    • ПСЖ разгромил «Брест», «Лион» спасся в матче с «Ренном»
  • 00:56
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии
  • 00:52
    • «Реал» не справился с «Осасуной»
  • 00:47
    • «Милан» обыграл «Торино» на «Сан-Сиро»
  • 22:57
    • «Арсенал» выбил «Ньюкасл» из Кубка Англии
  • 22:28
    • «Барселона» разгромила «Гранаду», Месси и Гризманн забили по два мяча
  • 20:54
    • «Авангард» одолел «Магнитку» благодаря голу Ковальчука
    Все новости спорта

    Сможет ли Басилашвили взять хотя бы сет в игре против Де Минаура?

    Басилашвили — Де Минаур. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Анталье 11 января 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Басилашвили — Де Минаур
    Алекс Де Минаур
    Грузинский теннисист Николоз Басилашвили сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в турецкой Анталье. Матч пройдет 11 января, начало — в 09:00 мск. Басилашвили — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Басилашвили

    Николоз приехал в Анталью в статусе 40-й ракетки мира, хотя еще не так давно он входил даже в топ-20.

    Падение в рейтинге случилось после коронавирусной паузы. После возобновления сезона Басилашвили не выиграл ни одного матча.

    Грузинский теннисист проигрывал уже в первом круге на девяти турнирах кряду. В истории тенниса были куда более эпичные серии без побед, но приятного все равно мало.

    В Анталье Басилашвили в самом начале тоже пришлось понервничать. В матче первого круга Николоз одержал волевую победу над итальянцем Андреа Арнабольди.

    Все прогнозы на теннис

    А во второго круге Басилашвили выиграл в двух сетах у малоизвестного теннисиста из Турции Альтуга Челикбилека.

    Де Минаур

    Тем временем Де Минаур начал новый сезон на 23-месте в рейтинге ATP. Начиная с конца октября австралиец потерял пять позиций.

    Хотя нельзя сказать, что Алекс провалил вторую часть 2020 года. Например, на US Open Де Минаур дошел до четверьфинала, а на турнире в Антверпене уступил только в финале.

    Третий круг на «Мастерсе» в Париже тоже можно считать вполне приличным результатом.

    В Анталье Де Минаур без особых проблем выиграл у Малека Жазири из Туниса и у болгарина Адриана Андреева, не отдав соперникам ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры практически не сомневаются в победе Де Минаура. На австралийского теннисиста можно поставить за 1.14. Победу Басилашвили предлагают за 6.50.

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    И с этим мнением можно полностью согласиться. У Басилашвили не очень много шансов обыграть Де Минаура на твердом покрытии.

    Скорее всего, матч завершится в двух сетах.

    Ставка — победа Де Минаура со счетом 2-0 по сета за 1.49.

    Или ставка на победу Де Минаура с форой (-5,5) по геймам за 1.83.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  3.86
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Йокерит — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Истанбул ББ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Портсмут
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Моркам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кроули Таун — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барнсли — Транмир Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • 12:59 05/01/2021     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021     Серхио Рамос
  • Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января
    • 21:53 04/01/2021
    Басилашвили — Де Минаур 10.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.83.
    • Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры