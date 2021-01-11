Басилашвили — Де Минаур. Прогноз (к. 1.83) и ставки на турнир в Анталье 11 января 2021 года

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в турецкой Анталье. Матч пройдет 11 января, начало — в 09:00 мск. Басилашвили — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Басилашвили

Николоз приехал в Анталью в статусе 40-й ракетки мира, хотя еще не так давно он входил даже в топ-20.

Падение в рейтинге случилось после коронавирусной паузы. После возобновления сезона Басилашвили не выиграл ни одного матча.

Грузинский теннисист проигрывал уже в первом круге на девяти турнирах кряду. В истории тенниса были куда более эпичные серии без побед, но приятного все равно мало.

В Анталье Басилашвили в самом начале тоже пришлось понервничать. В матче первого круга Николоз одержал волевую победу над итальянцем Андреа Арнабольди.

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А во второго круге Басилашвили выиграл в двух сетах у малоизвестного теннисиста из Турции Альтуга Челикбилека.

Де Минаур

Тем временем Де Минаур начал новый сезон на 23-месте в рейтинге ATP. Начиная с конца октября австралиец потерял пять позиций.

Хотя нельзя сказать, что Алекс провалил вторую часть 2020 года. Например, на US Open Де Минаур дошел до четверьфинала, а на турнире в Антверпене уступил только в финале.

Третий круг на «Мастерсе» в Париже тоже можно считать вполне приличным результатом.

В Анталье Де Минаур без особых проблем выиграл у Малека Жазири из Туниса и у болгарина Адриана Андреева, не отдав соперникам ни одного сета.

Прогноз и ставка

Букмекеры практически не сомневаются в победе Де Минаура. На австралийского теннисиста можно поставить за 1.14. Победу Басилашвили предлагают за 6.50.

И с этим мнением можно полностью согласиться. У Басилашвили не очень много шансов обыграть Де Минаура на твердом покрытии.

Скорее всего, матч завершится в двух сетах.

Ставка — победа Де Минаура со счетом 2-0 по сета за 1.49.

Или ставка на победу Де Минаура с форой (-5,5) по геймам за 1.83.