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    Придет ли Зверев в себя после поражения от Медведева?

    Зверев — Шварцман. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Шварцман
    Александр Зверев
    В среду, 18 ноября, немец Александр Зверев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках группы «Токио-1970» на Итоговом чемпионате ATP. Встреча, которая пройдет на арене «O2», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Зверев — Шварцман.

    Александр Зверев

    Александр Зверев в 2020 году оформил два титула, когда в течение двух недель дважды стал лучшим в Кельне.

    На «Мастерсе» в Париже немец дошел до финала, но уступил россиянину Даниилу Медведеву — 7:5, 4:6, 1:6.

    Также седьмой номер рейтинга ATP может занести себе в актив выступление на US Open, где в финале он едва не одолел австрийца Доминика Тима — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

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    На старте группового этапа Итогового чемпионата Зверев вновь встретился с Медведевым, однако в этот раз не сумел взять ни сета — 3:6, 4:6.

    Диего Шварцман

    Диего Шварцман в 2020 году не завоевал ни одного титула, но все равно сумел попасть на Итоговый чемпионат ATP.

    Свои лучшие результаты он продемонстрировал на грунте. В Риме он дошел до финала, где проиграл Новаку Джоковичу, но выбил Рафаэля Надаля. На «Ролан Гаррос» он добрался до полуфинала, и уже там уступил тому же Рафе.

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    • Если говорить о хардовых турнирах, то в октябре Диего играл в Кельне. Дойдя до финала, он потерпел поражение от Александра Зверева 2:6, 1:6. На «Мастерсе» в Париже Шварцман добрался до четвертьфинала и не справился с Даниилом Медведевым — 3:6, 1:6.

    В стартовом поединке группы «Токио-1970» Шварцман потерпел поражение от Джоковича — 3:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество немцу: победа Зверева — 1.24, победа Шварцмана — 4.10.

    Несмотря на то, что Александр в поединке с Медведевым хорошо подавал (72 процента первым мячом), он все равно отдал три подачи сопернику, который в большинстве случаев неплохо смотрелся на приеме.

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    Шварцман тоже славится своей игрой на приеме, но, наверное, этот компонент у него не так хорош, как у Медведева. И уж точно не так хороша его подача, поэтому Звереву будет легче зарабатывать и реализовывать брейк-поинты.

    По личным встречам у этих соперников равновесие — 2-2. Однако обе игры в зале остались за немцем, который побеждал аргентинца в Кельне с комфортным преимуществом.

    Если бы Итоговый чемпионат проводился на грунте, то у Диего были бы неплохие шансы, а так все полностью зависит от Александра. Наш прогноз и ставка — «победа Зверева в двух сетах» за 1.71.

    Альтернативный вариант — «победа Зверева с форой по геймам -4» за 1.76. В Кельне, напомним, зашла бы даже фора -8,5. 0

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    Зверев — Шварцман. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 18 ноября 2020 года. Прогноз на Зверев — Шварцман. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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