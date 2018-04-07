Гарбин Мугуруса — Айла Томлянович. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 апреля

Гарбин Мугуруса

Испанка является третьей ракеткой мира, а на мексиканском турнире ей достался статус первого номера. Статус главной фаворитки Гарбин уже подтвердила двумя матчами. Сначала была разгромлена местная теннисистка Рената Сарасуа (6:1, 6:1), а во втором круге испанка также в двух сета справилась с американкой Элисон Риске (6:2, 6:3).

Мугуруса на фоне травм неудачно выступила на Australian Open, однако затем ей удалось дойти до финала в Дохе и полуфинала турнира в Дубае, где ее остановила россиянка Дарья Касаткина — 6:3, 6:7, 1:6.

Последним перед поездкой в Мексику для Гарбин Мугурусы стало первенство в Майами, на котором она дошла до четвертого раунда и уступила американке Слоан Стивенс — 3:6, 4:6. Испанке явно пора «исправляться» и брать первый в этом году титул, что она и попытается сделать в Монтеррее.

Айла Томлянович

Австралийка расположилась на 96-й строчке рейтинга WTA и получила восьмой номер посева в Монтеррее. При этом сложно сравнивать ее результаты с уровнем выступлений Мугурусы. Только на челленджерах Айле порой удается добраться до поздних стадий, а вот на крупных турнирах все заканчивается уже в первом круге или даже в квалификации.

24-летняя теннисистка не сумела пробиться в основу Индиан-Уэллса, а в Майами получилось обыграть в первом круге украинку Лесю Цуренко (3:6, 6:4, 7:5), но уже в следующем поединке на голову сильнее была американка Слоан Стивенс (1:6, 3:6).

В Монтеррее Айла Томлянович уже провела два тяжелейших матча по три сета, что не может не сказаться на ее физическом состоянии. В стартовой игре была добыта волевая победа над словачкой Анной Шмидловой — 4:6, 6:1, 7:6. Против россиянки Анны Блинковой австралийка также считалась фавориткой, но получалось у нее на корте далеко не все — 6:2, 5:7, 6:2.

Прогноз

1,67Победа Мугурусы в двух сетах

У Мугурусы прекрасно работает подача, она способна играть вариативно и моментально переходить в атаку, если позволяет подача соперницы. Томлянович, в свою очередь, тоже умеет неплохо подавать, однако стабильности в данном компоненте нет, потому стоит ждать брейков от испанки.

В своей нынешней игровой форме Мугуруса вряд ли отдаст австралийке хотя бы один сет. Предлагаем поставить на самый надежный вариант — победу испанки в двух партиях за 1,67.

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