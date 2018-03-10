Симона Халеп — Кристина Плишкова. Прогноз и ставки на теннисный матч 10 марта

Симона Халеп

Сезон для первой ракетки мира складывается довольно неплохо. Сначала была победа на турнире категории International в Шэньчжэне, затем румынка уступила в финале Australian Open датчанке Каролин Возняцки (7:6, 3:6, 6:4) и отправилась в Доху. Там Халеп удалось дойти до полуфинала, в котором она так и не сыграла из-за проблем с ногой.

Индиан-Уэллс станет возвращением Симоны Халеп на корт после нескольких недель перерыва и лечения тендинита одного из пальцев правой ноги.

Халеп специально не стала рисковать здоровьем ради полноценной подготовки к американскому старту, отказавшись еще и от поездки в Дубай. Тем не менее, ее прекрасная игровая форма вряд ли куда-то делась.

Кристина Плишкова

Плишкова является 77-й ракеткой мира. Чешка пока не может занести этот сезон себе в актив, так как на ее счету всего две победы на уровне турниров WTA — было это в Шэньчжэне, где она вышла в четвертьфинал и уступила соотечественнице Катерине Синяковой (2:6, 2:6).

Далее были неудачи в Хобарте, Мельбурне, Санкт-Петербурге и Акапулько. В Мексике Кристина Плишкова в двух сетах уступила местной теннисистке Ренате Сарасуа из третьей сотни рейтинга WTA (3:6, 4:6).

Прогноз

1,65Победа Халеп с форой -6 геймов

В прошлом году на турнире в Мадриде теннисистки встретились впервые: Халеп одержала разгромную победу в двух партиях со счетом 6:1, 6:2.

Вряд ли Кристина Плишкова в своей нынешней форме способна преподнести сенсацию. Более того, сомнительно, что чешка вовсе может навязать борьбу лидеру мирового рейтинга. Предлагаем взять победу Халеп с форой -6 геймов за 1,65.

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