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    Надаль — Лопес. Состоится ли хет-трик ветерана против короля?

    Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 февраля

    ATP Рафаэль Надаль Фелисиано Лопес
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    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
    latercera.com
    В среду, 28 февраля, в первом раунде турнира категории АТР 500 в Акапулько встретятся испанцы Рафаэль Надаль и Фелисиано Лопес. Начало матча — в 05:00 мск. Прогноз на Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес.

    Рафаэль Надаль

    Надаль не выходил на корт с четвертьфинала Australian Open: в пятом сете он был вынужден сняться из-за травмы бедра. Позже Рафа уступил первое место в мировом рейтинге АТР Роджеру Федереру, поэтому возвращается на корт уже в роли догоняющего.

    Травма никак не повлияла на календарь испанца, ведь он возобновил тренировки и прибыл в Акапулько, где в прошлом году ему удалось дойти до финала. Титул тогда завоевал американец Сэм Куэрри (3:6, 6:7).

    Чтобы не отпускать в отрыв Федерера, Рафаэль Надаль просто обязан защищать очки. Впереди 31-летнего теннисиста ждет серия его любимых грунтовых турниров, на которых Надаль давно признан королем, но и на харде необходимо показывать результат, особенно там, где это удавалось в прошлом году.

    Надаль выйдет на корт в статусе первой ракетки посева и с задачей не только защитить прошлогодний результат, но и через ряд мексиканских матчей набрать оптимальную форму к американским «Мастерсам».

    Помимо финала в прошлом сезоне, на счету Рафы есть два титула в Акапулько (2005, 2013).

    Фелисиано Лопес

    36-летний Лопес хоть и остается в топ-40 мирового рейтинга, но про его лучшую игру многие могли уже позабыть. Второй раунд в Дохе, где ветерана остановил босниец Мирза Башич, четвертьфинал в Сиднее и поражение на старте Australian Open от Сэма Куэрри — далеко не те результаты, которых можно ждать от некогда 12-й ракетки мира.

    В прошлом году испанец приезжал в Акапулько и зачехлил ракетку уже на старте турнира. На бумаге опытный игрок стремится вернуться в топ-20 мира, однако для этого нужна серия успешных игр, а здесь приходится довольно долго ждать даже одного сильного выступления.

    Ближайшие события

    У Фелисиано Лопеса хорошая подача, он способен успешно действовать на задней линии и избегать невынужденных ошибок, но все это — в своих оптимальных кондициях. Тем не менее, можно не сомневаться, что опыт поможет ему настроиться именно на эту игру и дать бой фавориту.

    Любопытно, что Лопес обыграл Надаля дважды в последних двух очных встречах. Было это в сезоне 2014 года в Шанхае и спустя год в Цинциннати. Оба раза — на харде, а именно это покрытие используется в Акапулько. Общий счет противостояний в личных встречах все равно в пользу Рафаэля — 9:4.

    Прогноз

    1,86Фора Лопесу +5 геймов

    В каждой из последних семи игр против Надаля Лопесу удавалось брать минимум шесть геймов, поэтому о разгромах речи уж точно не шло. Даже в плохой форме Лопес, как и большинство соперников Надаля, попытается показать свою лучшую игру против столь грозного фаворита, а навык классной подачи ему в этом поможет.

    Надаль, в свою очередь, только входит в игру после паузы, так что стартовая игра станет для него в определенной степени проверкой кондиций. Не стоит ждать разгрома, хотя букмекеры безоговорочно отдают предпочтение второй ракетке мира — 1,10. Выход в следующий раунд Лопеса считается потенциальной сенсацией — 6,30.

    Уверены, что Лопес способен навязать борьбу Надалю, который несколько недель оставался без игровой практики. Предлагаем поставить на фору +5 геймов для Лопеса за 1,86. Альтернативный вариант — тотал больше 19,5 геймов за 1,67.

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