Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 февраля

Рафаэль Надаль

Надаль не выходил на корт с четвертьфинала Australian Open: в пятом сете он был вынужден сняться из-за травмы бедра. Позже Рафа уступил первое место в мировом рейтинге АТР Роджеру Федереру, поэтому возвращается на корт уже в роли догоняющего.

Травма никак не повлияла на календарь испанца, ведь он возобновил тренировки и прибыл в Акапулько, где в прошлом году ему удалось дойти до финала. Титул тогда завоевал американец Сэм Куэрри (3:6, 6:7).

Чтобы не отпускать в отрыв Федерера, Рафаэль Надаль просто обязан защищать очки. Впереди 31-летнего теннисиста ждет серия его любимых грунтовых турниров, на которых Надаль давно признан королем, но и на харде необходимо показывать результат, особенно там, где это удавалось в прошлом году.

Надаль выйдет на корт в статусе первой ракетки посева и с задачей не только защитить прошлогодний результат, но и через ряд мексиканских матчей набрать оптимальную форму к американским «Мастерсам».

Помимо финала в прошлом сезоне, на счету Рафы есть два титула в Акапулько (2005, 2013).

Фелисиано Лопес

36-летний Лопес хоть и остается в топ-40 мирового рейтинга, но про его лучшую игру многие могли уже позабыть. Второй раунд в Дохе, где ветерана остановил босниец Мирза Башич, четвертьфинал в Сиднее и поражение на старте Australian Open от Сэма Куэрри — далеко не те результаты, которых можно ждать от некогда 12-й ракетки мира.

В прошлом году испанец приезжал в Акапулько и зачехлил ракетку уже на старте турнира. На бумаге опытный игрок стремится вернуться в топ-20 мира, однако для этого нужна серия успешных игр, а здесь приходится довольно долго ждать даже одного сильного выступления.

У Фелисиано Лопеса хорошая подача, он способен успешно действовать на задней линии и избегать невынужденных ошибок, но все это — в своих оптимальных кондициях. Тем не менее, можно не сомневаться, что опыт поможет ему настроиться именно на эту игру и дать бой фавориту.

Любопытно, что Лопес обыграл Надаля дважды в последних двух очных встречах. Было это в сезоне 2014 года в Шанхае и спустя год в Цинциннати. Оба раза — на харде, а именно это покрытие используется в Акапулько. Общий счет противостояний в личных встречах все равно в пользу Рафаэля — 9:4.

Прогноз

1,86Фора Лопесу +5 геймов

В каждой из последних семи игр против Надаля Лопесу удавалось брать минимум шесть геймов, поэтому о разгромах речи уж точно не шло. Даже в плохой форме Лопес, как и большинство соперников Надаля, попытается показать свою лучшую игру против столь грозного фаворита, а навык классной подачи ему в этом поможет.

Надаль, в свою очередь, только входит в игру после паузы, так что стартовая игра станет для него в определенной степени проверкой кондиций. Не стоит ждать разгрома, хотя букмекеры безоговорочно отдают предпочтение второй ракетке мира — 1,10. Выход в следующий раунд Лопеса считается потенциальной сенсацией — 6,30.

Уверены, что Лопес способен навязать борьбу Надалю, который несколько недель оставался без игровой практики. Предлагаем поставить на фору +5 геймов для Лопеса за 1,86. Альтернативный вариант — тотал больше 19,5 геймов за 1,67.

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