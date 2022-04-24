24 апреля состоится титульный бой в женском полулегком весе на турнире Bellator 279 между Крис Сайборг и Арлин Бленкоу. Ориентировочно начало боя в 7.00 мск. Сайборг-Бленкоу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крис Сайборг

Бразильянка еще не так давно выступала в UFC. В сильнейшем промоушене в мире Сайборг устпила лишь однажды, и было в титульном бою против Аманды Нуньес. В других случаях Крис только побеждала.

Перейдя в Bellator, Сайборг не знает поражений и в ее активе четыре победы подряд. Теперь же она добралась до титульного поединка. Сайборг очень сильна в стойке. Из 27 побед 20 были нокаутом и 11 из них случались в первом раунде.

С первых секунд Крис сразу же занимает центр октагона и действует с позиции силы. Не исключено, что в грядущем противостоянии Сайборг начнет вести поединок в подобной манере. Ранее в Bellator Крис уже встречалась с Бленкоу. Тогда Сайборг одержала победу сабмишном.

Арлин Бленкоу

Статистика австралийской спортсменки не такая, как у ее соперницы. Всего за свою карьеру Бленкоу провела 23 боя, в которых одержала 15 побед и 8 поражений.

Как и Сабойрг, Арлин является ярко выраженной ударницей. 8 побед одержала досрочно, и 5 из них в первом раунде. Однако все же ударная мощь у нее не такая, как у Крис Сайборг.

Арлин будет тяжело подобраться с Сайборг, так как бразильянка из разменов выходит победителей. Бленкоу остается надеяться только на одно точное попадание.

Прогноз и ставка

Явный фаворитом в этом противостоянии является Крис Сайборг. Букмекеры дают на ее победу коэффициент 1.10. На успех Бленкоу можно поставить за 7.90.

С большой долей вероятности этот бой закончится досрочно. У Сайборг 20 побед нокаутом в карьере. Впрочем, ее соперница тоже не любит доводить дело до решения судей.

У Сайборг явное преимущество во всех аспектах, но и она тоже пропускает удары. От внезапных попаданий никто не застрахован. Этот бой может не дойти до судейского решения. Ставка: тотал раундов меньше 2.5 за 1.90.