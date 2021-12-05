В рамках UFC Fight Night, который пройдет 5 декабря, состоится бой между киргизом Рафаэлем Физиевым и новозеландцем Брэдом Риделлом. Ориентировочное начало поединка в 07:30 мск. Рафаэль Физиев — Брэд Риделл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рафаэль Физиев

Физиев одержал 10 побед в UFC, 7 из которых с помощью нокаута. В трех случаях спортсмен побеждал решением судей. На данный момент он имеет серию из 4 успешных поединков.

Единственное поражение в профессиональной карьере Фиизиев потерпел от Магомеда Мустафаева 2 года назад.

После этого боец решением судей победил американца Алекса Уайта и конголезца Марка Диакези.

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В поединке UFC 255 Физиев нокаутировал бразильца Ренату Мойкану. В следующем турнире он сделал рекорд 10-1, победив решением американца Бобби Грина.

Брэд Риделл

Уроженец Окленда Риделл имеет 10 побед и одно поражение в совей профессиональной карьере. В пяти случаях он побеждал нокаутом, а в другой половине — решением судей. Одно поражение боец потерпел сабмишном.

На данный момент соперник Физиева идет на серии из 7 побед. В последних боях он был сильнее Дрю Добера, Алекса Коэльо и Магомеда Мустафаева.

Риделл

Риделл отличается хорошей выносливостью. Поэтому его вполне может хватить на 3 раунда по 5 минут. Он не раз это демонстрировал в своих поединках.

Одним из недочетов Риделла является его слабая работа вторым номером как в стойке, так и в партере.

Прогноз и ставка

Фаворитом считают Физиева. Котировки букмекеры предлагают следующие: 1.70 на победу Физиева и 2.08 на победу Риделла.

Несмотря на бумажные показатели, аналитики считают, что победить должен именно американец. Он находится в более лучшей форме из-за регулярности проведения боев. К тому же Риделл обладает куда более впечатляющей выносливостью.

В этом поединке встретятся два крутых ударника. Судя по всему полный бой мы не увидим. Если Риделлу удастся вымотать соперника к третьему раунду, он вполне сможет рассчитывать на досрочный финиш. Ставка — победа Риделла.