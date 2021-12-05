ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз Лионель МессиМесси нейтрализовали во Франции
    Все новости спорта

    Физиева ждет тяжелый поединок

    Рафаэль Физиев — Брэд Риделл. Прогноз (к. 2.08) и ставки на бой 5 декабря 2021 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Рафаэль Физиев — Брэд Риделл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Физиев
    В рамках UFC Fight Night, который пройдет 5 декабря, состоится бой между киргизом Рафаэлем Физиевым и новозеландцем Брэдом Риделлом. Ориентировочное начало поединка в 07:30 мск. Рафаэль Физиев — Брэд Риделл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рафаэль Физиев

    Физиев одержал 10 побед в UFC, 7 из которых с помощью нокаута. В трех случаях спортсмен побеждал решением судей. На данный момент он имеет серию из 4 успешных поединков.

    Единственное поражение в профессиональной карьере Фиизиев потерпел от Магомеда Мустафаева 2 года назад.

    После этого боец решением судей победил американца Алекса Уайта и конголезца Марка Диакези.

    Все прогнозы на спорт

    В поединке UFC 255 Физиев нокаутировал бразильца Ренату Мойкану. В следующем турнире он сделал рекорд 10-1, победив решением американца Бобби Грина.

    Брэд Риделл

    Уроженец Окленда Риделл имеет 10 побед и одно поражение в совей профессиональной карьере. В пяти случаях он побеждал нокаутом, а в другой половине — решением судей. Одно поражение боец потерпел сабмишном.

    На данный момент соперник Физиева идет на серии из 7 побед. В последних боях он был сильнее Дрю Добера, Алекса Коэльо и Магомеда Мустафаева.

    Риделл

    Риделл отличается хорошей выносливостью. Поэтому его вполне может хватить на 3 раунда по 5 минут. Он не раз это демонстрировал в своих поединках.

    Одним из недочетов Риделла является его слабая работа вторым номером как в стойке, так и в партере.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом считают Физиева. Котировки букмекеры предлагают следующие: 1.70 на победу Физиева и 2.08 на победу Риделла.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на бумажные показатели, аналитики считают, что победить должен именно американец. Он находится в более лучшей форме из-за регулярности проведения боев. К тому же Риделл обладает куда более впечатляющей выносливостью.

    В этом поединке встретятся два крутых ударника. Судя по всему полный бой мы не увидим. Если Риделлу удастся вымотать соперника к третьему раунду, он вполне сможет рассчитывать на досрочный финиш. Ставка — победа Риделла.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Портимоненси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фулхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рафаэль Физиев — Брэд Риделл: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прочие виды. Физиева ждет тяжелый поединок
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры