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    Heretics и NiP проведут напряженный поединок

    Heretics — Ninjas in Pyjamas. Прогноз (к. 1.95) и ставки на CS:GO 5 мая 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на Heretics — Ninjas in Pyjamas
    Патрик f0rest Линдберг
    5 мая состоится встреча между Heretics и Ninjas in Pyjamas в рамках турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на Heretics — Ninjas in Pyjamas.

    Heretics

    Команда Heretics занимает третье место, победив в трех из пяти встреч турнира. Сейчас коллектив имеет отличные шансы на то, чтобы оказаться в лидерах. Но для этого нужно побеждать в последних матчах.

    Из побед стоит отметить такие результаты как 2:1 с Dignitas, 2:0 с ENCE и 2:1 с Complexity Gaming. Последняя победа была очень важной и далась нелегко. К третьей карте команды подошли с ничьей 1:1, но уже в Dust 2 Heretics взяли свое, победив 22:18.

    Неудачи были во встречах с Fnatic (1:2) и Astralis (2:0). Примечательно, что в обоих случаях Heretics проигрывали в Inferno.

    Ninjas in Pyjamas

    В своей группе A Ninjas in Pyjamas занимают второе место с 12 очками и сохраняют отличные шансы на выход в плей-офф.

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    Турнир стартовал для команды с двух побед подряд над Vitality (2:1) и Dignitas (2:0). А вот с ENCE было уже не так легко, хоть номинальные гости и выиграли 2:1.

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    С Astralis NiP потерпели неудачу. Они уступили 1:2, но при этом проявили характер, начав с победы в Vertigo (16:12). Впоследствии сопернику были отданы две другие карты.

    Прогноз

    «Ниндзя» выиграли две из трех встреч с Heretics. Так что их можно считать фаворитами.

    Именно так считают букмекеры, которые дают на победу первых 2.25, а на успех вторых предлагают 1.60.

    Как бы там ни было, для обеих команд эта встреча важна. Впереди у них очные противостояния с фаворитами, поэтому каждый игрок из каждого коллектива постарается сделать все возможное для своих. Даем прогноз «тотал больше 2.5 карт» за 1.95. 0

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    Heretics — Ninjas in Pyjamas. Прогноз (к. 1.95) и ставки на CS:GO 5 мая 2020 года. Прогноз на Heretics — Ninjas in Pyjamas. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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