КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филлип КокуКак поздний гол рушит мечты. О поединке между ПСВ и «Миланом» в сезоне 2004/2005 Пьер-Эмерик ОбамеянгКаким будет будущее Обамеянга НеймарНа карантине. Поющий Фирмино, танцующий Суарес и новая стрижка Роналду
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 18:14
    • «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти
  • 16:49
    • Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне
  • 16:29
    • Алаев: Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
  • 16:18
    • Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом
  • 14:38
    • Гончаренко может покинуть ЦСКА
  • 14:28
    • Владелец «Лацио»: Согласен разыграть титул чемпиона с «Ювентусом» в одном матче
    Все новости спорта

    NiP возьмут реванш у ENCE?

    Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз (к. 1.50) и ставки на CS:GO 28 апреля 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на Ninjas in Pyjamas — ENCE
    Фредрик REZ Стернер
    28 апреля состоится встреча команд Ninjas in Pyjamas и ENCE в рамках турнира ESL One: Road to Rio. Начало в 16:00 по мск. Прогноз на Ninjas in Pyjamas — ENCE.

    Ninjas in Pyjamas

    После ухода игрока F0rest команде пророчили незамедлительное падение. Действительно, результаты Ninjas in Pyjamas стали хуже, однако на рейтинге это не сильно сказалось. Если ранее в списке HLTV коллектив занимал 13 место, то теперь за NiP закреплена 14 строчка.

    Что касается последних турниров, то сами шведы вряд ли могут довольствоваться этими результатами. На IEM Katowice 2020 «ниндзя» заняли 9-12 места. Однако уже на ESL Pro League Season 11 Europe команда слегка улучшила результаты, заняв 7-9 строчку.

    Уже в текущем ESL One: Road to Rio — Europe NiP стартовали с двух побед подряд. К третьему раунду турнира они имеют победы над Team Vitality (2:1) и Dignitas (2:0).

    ENCE

    ENCE eSports сидят еще ниже в рейтинге HLTV, занимая 24 строчку. В случае с этим коллективом, уход одного из ведущих игроков Aleksib, повлиял на результаты финнов и они сильно ухудшились. Теперь же финские игроки редко попадают в плей-офф и доходят до финалов в серьезных состоязаниях, как было раньше.

    Все прогнозы на спорт

    За 6 последних месяцев выступлений команда заняла второе место на CS:GO Asia Championships 2019 и взяла бронзу Champions Cup Finals. Важно добавить, что эти турниры не являются топовыми, поэтому подобный результат для ENCE можно считать не совсем удачными.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Как бы там ни было, в ESL One: Road to Rio — Europe ENCE удалось стартовать с победы над Fnatic (2:0). Однако уже во втором раунде номинальные гости уступили Heretics с тем же счетом.

    Прогноз

    У ENCE игра команды сильно зависит от одно игрока — allu. У него бывают неудачные дни, поэтому непонятно, как он сыграет в этот раз. Шведы же сейчас выступают вполне стабильно, несмотря на прошлые неудачи.

    1.50 дают на победу NiP. С коэффициентом 2.48 оценивают шансы на победу у ENCE eSports.

    Считаем, что шведы возьмут реванш за мартовское поражение, воспользуюсь слабостью соперника. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределами
    • Вчера в 13:08     Фанаты «Атлетико»
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса
    • 23:40 21/04/2020     Симоне Индзаги
  • «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионство
    • 06:12 23/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз (к. 1.50) и ставки на CS:GO 28 апреля 2020 года . Прогноз на Ninjas in Pyjamas — ENCE. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона Вчера в 16:290
  • 17:56
    • Колосков: Конечно, лучше начать 21 июня
  • 15:39
    • «Ньюкасл» попытается договориться о трансфере Коутиньо
  • 15:07
    • Кавани может заменить Санчеса в «Интере»
    Лионель Месси Футбол В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределамиНападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами Вчера в 13:080
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 19:39
    • Игроки «Арсенала», «Брайтона» и «Вест Хэма» приступили к индивидуальным тренировкам
  • 19:24
    • Глава ФНЛ: Считаю возобновление первенства в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу
  • 19:00
    • Белоруссия остановит чемпионат, когда ситуация с коронавирусом станет критической
    «Барселона» станет чемпионом в случае досрочного завершения сезона Футбол Что сделает Примера с завершением сезонаКогда закончится чемпионат Испании? Вчера в 03:200
  • 12:09
    • Гран-при Франции отменен из-за коронавируса
  • 11:01
    • «Ньюкасл» вступил в переговоры с «Наполи» по Кулибали
  • 08:35
    • «Барселона» не будет заставлять своих футболистов выходить на поле
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие