Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз (к. 1.50) и ставки на CS:GO 28 апреля 2020 года

Ninjas in Pyjamas После ухода игрока F0rest команде пророчили незамедлительное падение. Действительно, результаты Ninjas in Pyjamas стали хуже, однако на рейтинге это не сильно сказалось. Если ранее в списке HLTV коллектив занимал 13 место, то теперь за NiP закреплена 14 строчка. Что касается последних турниров, то сами шведы вряд ли могут довольствоваться этими результатами. На IEM Katowice 2020 «ниндзя» заняли 9-12 места. Однако уже на ESL Pro League Season 11 Europe команда слегка улучшила результаты, заняв 7-9 строчку. Уже в текущем ESL One: Road to Rio — Europe NiP стартовали с двух побед подряд. К третьему раунду турнира они имеют победы над Team Vitality (2:1) и Dignitas (2:0). ENCE ENCE eSports сидят еще ниже в рейтинге HLTV, занимая 24 строчку. В случае с этим коллективом, уход одного из ведущих игроков Aleksib, повлиял на результаты финнов и они сильно ухудшились. Теперь же финские игроки редко попадают в плей-офф и доходят до финалов в серьезных состоязаниях, как было раньше. Все прогнозы на спорт За 6 последних месяцев выступлений команда заняла второе место на CS:GO Asia Championships 2019 и взяла бронзу Champions Cup Finals. Важно добавить, что эти турниры не являются топовыми, поэтому подобный результат для ENCE можно считать не совсем удачными. Как бы там ни было, в ESL One: Road to Rio — Europe ENCE удалось стартовать с победы над Fnatic (2:0). Однако уже во втором раунде номинальные гости уступили Heretics с тем же счетом. Прогноз У ENCE игра команды сильно зависит от одно игрока — allu. У него бывают неудачные дни, поэтому непонятно, как он сыграет в этот раз. Шведы же сейчас выступают вполне стабильно, несмотря на прошлые неудачи.