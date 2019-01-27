Федор Емельяненко — Райан Бейдер. Прогноз и ставки на бой Bellator 27 января 2019 года

В воскресенье, 27 января, россиянин Федор Емельяненко проведет бой с американцем Райаном Бейдером в рамках турнира Bellator 214. Финал гран-при в тяжелом весе, который пройдет в Лос-Анджелесе, начнется около 05:00 по московскому времени. Прогноз на Федор Емельяненко — Райан Бейдер.

Федор Емельяненко

Федор Емельяненко — легенда смешанных единоборств. В период с 2003 по 2010 годы его называли лучшим бойцом MMA в тяжелом весе.

С лета 2012 года по декабрь 2015-го россиянин не выступал, но все же решил возобновить карьеру, которая продолжается до сих пор.

В Bellator Федор дебютировал в июне 2017 года, когда нокаутом проиграл американцу Мэтту Митриону.

Затем Емельяненко одержал победы над Фрэнком Миром и Чейлом Соненом, выйдя в финал гран-при.

Всего за карьеру россиянин провел 44 поединка, в которых одержал 38 побед и потерпел пять поражений. Еще один бой не завершился из-за случайного столкновения головами.

Райан Бейдер

Райан Бейдер за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 26 побед при пяти поражениях.

В последнее время 35-летний американец выступает в Bellator в полутяжелой и тяжелой весовой категории.

Бейдер дебютировал в Bellator летом 2017 года, когда победил своего соотечественника Фила Дэвиса.

После этого Райан поочередно нанес поражения англичанину Линтону Васселлу, американцам Мухаммеду Лавалю и Мэтту Митриону.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество американцу: победа Райана Бейдера — 1.40, победа Федора Емельяненко — 3.00.

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Бейдер изначально считался фаворитом гран-при, поэтому неудивительно, что в него верят больше, тем более что он значительно моложе россиянина, которому сейчас 42 года.

Проблемой американца может стать то, что зачастую он активно выбрасывает удары, забывая о защите, чем способен воспользоваться его соперник.

И все же нам кажется, что Емельяненко будет сложно выиграть на территории оппонента. Считаем, что Бейдер победит за счет позиционного доминирования и нанесения ударов с дистанции. Наш прогноз — победа Бейдера в первом-втором раунде за 2.47. 0