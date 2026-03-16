Наберёт ли «Бостон» 2 очка в гостевом поединке?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.60

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Пруденшал Центр» 17 марта, начало — в 02:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает 14-е место. Хоккеисты Шелдона Кифа в 66 матчах набрали 68 очков.

Последние матчи: «Нью-Джерси» на домашнем льду нанес поражение «Лос-Анджелесу» (6:4). Дубль в матче оформил Нико Хишер, ещё по голу забили Тимо Майер, Коди Гласс, Арсений Грицюк и Джек Хьюз.

Не сыграют: В составе «Нью-Джерси» не сыграют Стефан Ноусен, Зак Макивен и Бретт Песс.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Нью-Джерси» удалось прервать проигрышную серию из двух матчей, ранее команда уступила «Калгари» (4:5), «Детройту» (0:3). С линией атаки у «Нью-Джерси» нет проблем, средняя результативность клуба — 5 голов за поединок. В силу того, что «красно-черные» играют в открытый хоккей, оборона команды также даёт сбой, пропуская по 3-4 шайбы.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» продолжает борьбу за место в плей-офф Кубка Стэнли, на данный момент хоккеисты из штата Массачусетс занимают 7-е место в Восточной конференции, набрав 80 очков в 66 матчах регулярного чемпионата.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Бостон» в гостях смог одержать победу над «Вашингтоном» лишь в серии буллитов (3:2 Б).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Бостон» одержал победы над «Вашингтоном» (3:1) и «Лос-Анджелесом» (2:1 ОТ), а также проиграл «Сан-Хосе» (2:4), «Питтсбургу» (4:5 ОТ).

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции

«Бостон» занимает 7-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» переиграл «Нью-Джерси» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.15, а победа «Бостона» — в 2.60.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 6 — за 1.70.

Прогноз: «Бостон» в этом сезоне переиграл «Нью-Джерси» с разницей в три шайбы. Хоккеисты из Массачусетса уверенно входят в топ-8 Восточной конференции, команда вполне может нанести новое поражение своему сопернику.

2.60 Победа «Бостона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Нью-Джерси» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно поставить на результативный матч, хоккеисты «Бостона» и «Нью-Джерси» любят играть в открытый хоккей.

2.08 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Нью-Джерси» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.08.