прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.28

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 14 марта. Начало встречи — в 22:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вашингтон — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе «Вашингтон» на момент написания — 66 матчей и 71 заработанный балл. В таблице Востока столичный клуб занимает 12-е место, на 7 очков отставая от восьмерки.

Последние матчи: Последнюю встречу с «Бостоном» вашингтонская команда провела 7 марта. В тот день на льду «ТД Гарден» для «Кэпиталз» все закончилось неудачно (1:3).

Вернувшись в домашние стены, коллектив Спенсера Карбери снес «Калгари» (7:3), тогда как недавняя игра на площадке «Филадельфии» обернулась провалом (1:4).

Не сыграют: У «Вашингтон» потерь нет.

Состояние команды: Регулярка «Вашингтона» сопровождается широтой проблем, включая низкую кадровую вариативность, умение играть в темповой хоккей на дистанции и отсутствие толковой структуры как таковой.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На текущее время команда Спенсера Карбери скорее близка к невыходу в плей-офф, чем к возможности выправить ситуацию. Без учета выезда в Буффало в ночь на 13 марта, «Кэпс» заработали всего 2 зачетных балла в 5 предыдущих встречах.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» на момент написания провел 64 встречи и набрал 78 очков. В восточной гонке коллектив из Массачусетса занимает 8-ю позицию, на 2 пункта опережая «Коламбус».

Последние матчи: В начале месяца «Бостон» на своей территории разобрался с «Питтсбургом» (2:1), после чего сгорел на ледовой площадке «Нэшвилла» (3:6).

В субботу, 7 марта, в «ТД Гарден» команда Марко Штурма взяла верх над «Вашингтоном» (3:1), а накануне уступила «Питтсбургу» (4:5, от) и обыграла «Лос-Анджелес» (2:1, от).

Не сыграют: У «Бостона» потерь нет.

Состояние команды: «Бостон» по-прежнему балансирует на грани шанса задержаться в кубковой зоне и риска не выйти в плей-офф, демонстрируя неустойчивость характера и основы игры.

В 10 предыдущих встречах — без учета домашнего матча против «Сан-Хосе» — «Брюинз» добились пяти побед при пяти поражениях. При этом за пределами домашних стен команда Штурма не побеждает на протяжении 7 матчей кряду.

Статистика для ставок

«Бостон» победил в 3-х последних личных встречах

«Вашингтон» забивал всего 1 гол в каждой из 3-х предыдущих личных встреч

В 6 последних личных встречах на льду «Вашингтона» команды не забивали больше 4-х голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.28, ничья — в 4.17, победа «Бостона» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Сухая статистика указывает на то, что обеим командам комфортнее играется в домашних стенах. Столичная площадка наряду с желанием сократить разрыв между одним из прямых конкурентов в борьбе за плей-офф наверняка станет убедительным доводом в пользу «Кэпиталз».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.28.

Прогноз: Ни «Вашингтон», ни «Бостон» не располагают сверхмощными атакующими мастерами, способными поддерживать высокий уровень исполнения на дистанции. В подобных условиях высокой результативности будет неоткуда взяться.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.13.