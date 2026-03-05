прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Большой» 6 марта, начало — в 19:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сочи — Авангард с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» лишился всех шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Леопарды» занимают 11-е место в Западной конференции, в 60 матчах регулярного чемпионата южане набрали 42 очка.

Последние матчи: Хоккеисты Дмитрия Михайлова на своём льду проиграли ярославскому «Локомотиву» (2:3).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних матчах «сочинцы» смогли выиграть лишь у «Торпедо»(5:1). В остальных поединках клуб уступил минскому «Динамо» (2:3, 2:7), московскому «Динамо» (0:4).

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» вышел в плей-офф КХЛ досрочно, команда занимает 2-е место в Восточной конференции. «Ястребы» в 62 матчах регулярного чемпионата набрали 90 очков.

Последние матчи: «Авангард» в гостях переиграл ЦСКА (2:0). В составе победителей дубль оформил канадский форвард Майкл Маклауд.

Не сыграют: Травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: Победная серия «Авангарда» насчитывает три матча, хоккеисты Ги Буше добились успеха в играх против «Спартака» (4:1) и «Металлурга» (3:2 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Авангард» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции

«Сочи» занимает 11-е место в таблице Западной конференции

В этом сезоне «Авангард» переиграл «Сочи» (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 1.42, ничья — в 5.20, а победа «Сочи» — в 6.40.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 6 — за 1.83.

Прогноз: «Авангард» классом выше соперника, «ястребы» в этом сезоне обыгрывали «леопардов» с разницей в три шайбы. Ожидаем от гостевой команды очередной уверенной победы над аутсайдером КХЛ.

2.05 Фора «Авангарда» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сочи» — «Авангард» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Авангарда» (-2) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: 7 шайб — столько забросили хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» в первой очной встрече сезона.

1.92 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Сочи» — «Авангард» принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.92.