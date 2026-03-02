«Амур» не потеряет концентрацию на домашнем льду?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 12:15 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Амур — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амур» по-прежнему занимает 9-е место. С 53 баллами после 60 матчей, хабаровчане отстают от «Сибири» на 5 очков.

Последние матчи: Во встрече 18 февраля «Амур» добился победного результата на территории «Сибири» — единственного прямого конкурента в настоящий момент (2:1, от).

Безуспешным оказался следующий выезд на территорию «Металлурга» Мг (1:3), за которым последовала сенсационная победа на площадке «Авангарда» (4:3). В последнем матче команда Александра Андриевского взяла верх над «Нефтехимиком» (3:2).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» прекрасно понимает важность заключительного отрезка сезона и старается ухватиться за максимум возможностей, уповая на осечки «Сибири».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последние недели хабаровчане сократили отставание от кубковой зоны до 5 пунктов при игре в запасе. В четырех встречах из предыдущих пяти дальневосточники зафиксировали победу.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» провел 61 встречу и заработал 63 балла, переместившись на 7-ю строчку в таблице Востока. От 8-й «Сибири» нижнекамцы находятся на расстоянии в 5 очков.

Последние матчи: В рамках предпоследней игровой недели «Нефтехимик» провел два матча в домашних стенах, где поочередно разобрался со «Спартаком» (2:0) и «Сибирью» (1:0).

На прошлой неделе команда Игоря Гришина осуществила неудачный выезд на площадку ЦСКА (0:2), после чего потеряла очки в гостевой игре на льду «Амура» (2:3).

Не сыграют: Владислав Барулин, Динар Хафизуллин.

Состояние команды: «Нефтехимику» трудно удается сохранять спокойствие на флажке сезона, поскольку его положение ввиду участившихся потерь стало не таким однозначным.

На одиннадцать последних матчей нижнекамцев пришлись девять отрицательных результатов. Более того, в семи предыдущих встречах за пределами домашнего льда команда Гришина заработала только 2 балла.

Статистика для ставок

«Амур» победил «Нефтехимик» в 5 матчах кряду

«Амур» забивал 3 гола и более в 5 личных встречах из 6 последних

«Амур» обыграл «Нефтехимик» в 6 последних личных встречах дома, забивая 3 гола и более в каждой встрече

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.49, ничья — в 4.38, победа «Нефтехимика» — в 2.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.33, на тотал меньше 5.5 — за 1.56.

Прогноз: На флажке регулярки любая возможность в домашних стенах обладает большим весом, поэтому в очередной встрече с «Нефтехимиком» «Амур» попытается задействовать свои базовые качества ради победного результата и вытащить игру за счет желания.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.90.

Прогноз: На «Платинум-Арене» команда Александра Андриевского умеет играть результативно, что в контексте ближайшей встречи станет ключевым фактором в попытках справиться с неуступчивым соперником.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.04.