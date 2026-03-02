В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 12:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» провел 60 матчей и заработал 43 очка. В таблице Восточной конференции приморцы расположены на 11-м месте, на 15 пунктов отставая от восьмерки.

Последние матчи: В матче 22 февраля «Адмирал» оказал сопротивление «Металлургу» Мг, на территории которого отвоевал ничейный балл (3:4, от).

В следующих топ-встречах команда Олега Браташа не справилась ни со СКА (2:4), ни со «Спартаком» (3:6). Вернувшись на домашний лед, владивостокцы одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (4:2).

Не сыграют: Владимир Брюквин, Марио Грман, Александр Дарьин, Руслан Педан.

Состояние команды: На флажке сезона «Адмирал» чувствует себя раскрепощено. Без конкретных задач и значимых целей, коллектив Олега Браташа пытается достойно завершить кампанию.

В рамках серии матчей против соперников первого эшелона приморцы отняли очки у «Автомобилиста» и «СЮ», разошлись миром в основное время на льду «Магнитки», постарались навязать борьбу СКА и забросили 3 шайбы «Спартаку».

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» закрепился на 5-й строчке в таблице Востока, на 8 очков отставая от «Автомобилиста». В 60 встречах уфимцы раздобыли 66 очков.

Последние матчи: Неделей ранее «Салават Юлаев» в домашних стенах одержал победу над «Сибирью» (3:2, от), реабилитировавшись за поражение от «Спартака» (3:5).

В другой встрече в Уфе команда Виктора Козлова переиграла «Трактор» (3:2, бул.), тогда как серию матчей на Дальнем Востоке начала с поражения от «Адмирала» (2:4).

Не сыграют: У «СЮ» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Формально «Салават Юлаев» не гарантировал себе место в плей-офф, но этот вопрос будет закрыт в ближайшее время. На текущий момент уфимцы сосредоточены на попытках удержать пятую позицию в родной конференции.

В двенадцати предыдущих встречах команда Виктора Козлова установила девять побед. В пяти случаях на этом отрезке «СЮ» уходил в овертайм/буллиты и ни разу не проиграл за рамками основного времени.

Статистика для ставок

«Адмирал» одержал только одну победу в 10 последних домашних матчах

«Салават Юлаев» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.61, ничья — в 4.51, победа «Салавата Юлаева» — в 1.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Сейчас «Салават Юлаев» надеется прописаться вблизи лидерского квартета, поэтому его мотивационный фон остается высоким, в том числе и на ближайшие встречи с соперниками, которых команда превосходит и в плане системы, и по уровню индивидуального исполнения.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.

Прогноз: Проблемы «Адмирала» в позиционной защите не позволят подавить сопротивление уфимцев, степень которого, безусловно, будет более высокой, чем в недавней игре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 1.79.