прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 52 матчах «Шанхайские Драконы» заработали 47 очков, с которыми разместились на 9-м месте Западной конференции, на 9 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Шанхайские Драконы» одержали две победы над «Сочи» (6:2, 5:2) при одном поражении (1:2).

За тремя встречами с южанами последовала игра против «Авангарда» на «СКА Арене». В матче с восточным топом команда Митча Лава оказала сопротивление, но потерпела неудачу (3:5).

Не сыграют: Жереми Гроло, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: Ввиду проблем тактического и дисциплинарного характера «Шанхайским Драконам» не удалось должным образом воспользоваться спадом СКА — единственного конкурента в призрачной борьбе за топ-8.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Восемь матчей китайского представителя лиги из десяти последних обернулись турнирными потерями. Вместе с тем «драконы» по-прежнему входят в число худших представителей Запада по пропущенным голам (176).

ЦСКА

Турнирное положение: После 53 матчей ЦСКА закрепился на 5-й строчке Западной конференции. С 64 очками в активе, столичный коллектив отстает от трио лидеров на 3 балла.

Последние матчи: На прошлой неделе ЦСКА одержал домашнюю победу над «Северсталью» (4:2), за которой последовал успех в гостевой игре против «Динамо» Москва (4:2).

Еще одну принципиальную победу столичный коллектив утвердил в дерби со СКА (3:2, бул.). В последнем матче в родных стенах команда Игоря Никитина разобралась с «Сочи» (3:1).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Фрагментарно ЦСКА по-прежнему допускает потери, в том числе и довольно глупые, но вместе с тем прямо сейчас проводит сильнейший отрезок в чемпионате.

Намедни армейцы одержали ряд побед над прямыми конкурентами. При этом текущая серия команды Игоря Никитина без поражений разрослась до пяти матчей.

Статистика для ставок

ЦСКА потерпел 4 поражения в 6 последних гостевых матчах

В 5 матчах в гостях из 6 последних ЦСКА не забивал больше 2 голов

В единственной личной встрече в этом сезоне ЦСКА одержал победу со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 3.88, ничья — в 4.39, победа ЦСКА — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: В условиях проблем СКА шанхайцы получили приток нового мотивационного импульса, но в предстоящем матче ЦСКА, как кажется, должен без вопросов разбираться с андердогом и решать свои промежуточные задачи.

2.04 ЦСКА победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Шанхайские Драконы — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: ЦСКА победит с форой -1 за 2.04.

Прогноз: В последнее время команда Игоря Никитина весьма неплохо смотрится в защите, поэтому от нестабильных в плане атаки «драконов» едва ли можно ждать всплеск голевой эффективности.

2.02 Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Шанхайские Драконы — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» меньше 2 за 2.02.