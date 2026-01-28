прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Платинум Арене» 29 января. Начало встречи — в 12:15 (мск).

«Амур»

Турнирное положение: На балансе «Амура» — 39 очков после 49 матчей. В таблице Восточной конференции хабаровчане находятся на 9-м месте, на 8 турнирных баллов отставая от «Сибири».

Последние матчи: На прошлой неделе «Амур» дважды кряду встретился с «Металлургом» Мг и оба раза не справился с лидером Востока (3:4, 2:4).

Последнюю игру команда Александра Андриевского провела на площадке «Автомобилиста», оказать сопротивление которому также не удалось (2:4).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: Проблемы атакующего характера при отсутствии надлежащей игровой структуры не позволяют «Амуру» преодолеть этап затяжного кризиса.

Команда проигрывает конкуренцию в гонке за плей-офф и не может заработать победные баллы на протяжении девяти последних матчей. Тем временем по результативности хабаровчане входят в тройку слабейших представителей лиги (107 голов).

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 49 матчах «Автомобилист» заработал 60 очков. В таблице Восточной конференции уральцы расположены на 4-м месте, на 3 пункта опережая 5-й «Нефтехимик».

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Автомобилист» обыграл «Сибирь» (2:0) и довел таким образом серию без поражений до четырех матчей.

Однако с выездом на лед «Авангарда» последовательность уральцев была нарушена (1:2, от). В матче 26 января команда Николая Заварухина одержала верх над «Амуром» (4:2).

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» уверенно прописался в восточном квартете, но на фоне отсутствия последовательности в игре не может претендовать на места в верхней тройке.

После трех поражений подряд в начале года команда Николая Заварухина в очередной раз взвинтила темп и добилась пяти побед в шести матчах, заработав на этом же отрезке 11 очков из 12.

Статистика для ставок

«Амур» не побеждает на домашнем льду на протяжении 4 матчей кряду

«Автомобилист» одержал 3 победы в 4 последних матчах на льду «Амура»

«Автомобилист» обыграл «Амур» в 7 личных встречах из 8 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.88, ничья — в 4.39, победа «Автомобилиста» — в 1.84.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Амур» переживает сокрушительный спад. В условиях невозможности выправить игру команде Александра Андриевского будет сложно претендовать на победный результат в матче против «Автомобилиста» даже с учетом того, что в 2026-м екатеринбуржцы еще не побеждали в гостях.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.05.

Прогноз: В последних матчах «Автомобилист», как правило, уверенно ведет игру, демонстрируя толковую атаку наряду с надежностью в своей зоне. За счет этих качеств команда Николая Заварухина наверняка добьется успеха в гостях.

Ставка: «Автомобилист» победит с форой -1.5 за 2.48.